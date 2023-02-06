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20:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Марша отправили в отставку с поста главного тренера «Лидса»

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американский специалист Джесси Марш уволен с поста главного тренера «Лидс Юнайтед», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

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Источник: Reuters

Контракт с 49-летним тренером действовал до июня 2025 года. Вместе с ним покидают клуб его ассистенты Рене Марик, Кэмерон Тошак и Пьер Баррье.

Марш возглавлял «Лидс» с конца февраля 2022 года, в прошлом сезоне под его руководством «белые» сумели сохранить место в Английской премьер-лиге (АПЛ). В нынешнем сезоне «Лидс» занимает 17-е место в таблице, набрав в 20 матчах 18 очков. Йоркширская команда не знает побед на протяжении семи матчей чемпионата (три ничьих, четыре поражения).

До «Лидса» Марш работал в немецком «Лейпциге» с лета по начало декабря 2021 года, а также провел два сезона во главе австрийского «Зальцбурга», с которым сделал два золотых дубля (выиграл чемпионат и Кубок страны) подряд.

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