Марша отправили в отставку с поста главного тренера «Лидса»
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американский специалист Джесси Марш уволен с поста главного тренера «Лидс Юнайтед», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американский специалист Джесси Марш уволен с поста главного тренера «Лидс Юнайтед», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
Контракт с 49-летним тренером действовал до июня 2025 года. Вместе с ним покидают клуб его ассистенты Рене Марик, Кэмерон Тошак и Пьер Баррье.
Марш возглавлял «Лидс» с конца февраля 2022 года, в прошлом сезоне под его руководством «белые» сумели сохранить место в Английской премьер-лиге (АПЛ). В нынешнем сезоне «Лидс» занимает 17-е место в таблице, набрав в 20 матчах 18 очков. Йоркширская команда не знает побед на протяжении семи матчей чемпионата (три ничьих, четыре поражения).
До «Лидса» Марш работал в немецком «Лейпциге» с лета по начало декабря 2021 года, а также провел два сезона во главе австрийского «Зальцбурга», с которым сделал два золотых дубля (выиграл чемпионат и Кубок страны) подряд.