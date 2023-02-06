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6 февраля, источник: Sports.Ru

Бензема и Куртуа не полетели на полуфинал клубного ЧМ. Они могут сыграть в финале, если будут здоровы

Нападающий Карим Бензема и вратарь Тибо Куртуа не сыграют против «Аль-Ахли».

Реал
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Источник: Reuters

«Реал» представил заявку на клубный чемпионат мира, и француз с бельгийцем в число 22 футболистов, отправляющихся в Рабат, не попали из-за травм.

По данным Marca, оба игрока еще могут успеть восстановиться к финалу, назначенному на 11 февраля (при условии, что «Реал» туда выйдет), но мадридцы не станут рисковать их здоровьем в случае каких-либо сомнений. Пока и Куртуа, и Бензема остаются в Испании.

«Реал» сыграет с «Аль-Ахли» в полуфинале клубного ЧМ 8 февраля.

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