Бензема и Куртуа не полетели на полуфинал клубного ЧМ. Они могут сыграть в финале, если будут здоровы
Нападающий Карим Бензема и вратарь Тибо Куртуа не сыграют против «Аль-Ахли».
Реал
Нападающий Карим Бензема и вратарь Тибо Куртуа не сыграют против «Аль-Ахли».
«Реал» представил заявку на клубный чемпионат мира, и француз с бельгийцем в число 22 футболистов, отправляющихся в Рабат, не попали из-за травм.
По данным Marca, оба игрока еще могут успеть восстановиться к финалу, назначенному на 11 февраля (при условии, что «Реал» туда выйдет), но мадридцы не станут рисковать их здоровьем в случае каких-либо сомнений. Пока и Куртуа, и Бензема остаются в Испании.
«Реал» сыграет с «Аль-Ахли» в полуфинале клубного ЧМ 8 февраля.