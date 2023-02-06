Гол Кокорина помог «Арису» одержать волевую победу над «Доксой»

Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Арис»

«Докса» сумела выйти вперёд на 21-й минуте: гол на свой счёт записал Андреас Караманолис. Установить равенство на табло коллективу из Лимасола удалось только во втором тайме. На 51-й минуте российский легионер «Ариса» Александр Кокорин реализовал пенальти, забив свой восьмой мяч в сезоне.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5e8841c1802b757a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-205491945&autoplay=1&id=456239398" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, форвард поднялся на вторую строчку в гонке бомбардиров первенства Кипра, но, помимо Кокорина, такой же показатель имеют ещё четыре игрока. Победу лимасольцам в этой встрече принёс мяч Янника Гомиса.