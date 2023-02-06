Жером Ротен: «Продление Месси — полный бред. Он не прилагает усилий для продвижения “ПСЖ”. Ужасная идея в плане построения команды»

«Это ужасная идея с точки зрения построения коллектива, команды. Проблема “ПСЖ” как раз в наличии нескольких звезд. Мне кажется, что продление контракта Месси — это полный бред. Особенно с учетом взрывного роста зарплатной ведомости. Они уткнулись в ограничения финансового фэйр-плей. Я не понимаю, зачем продлевать его, особенно в плане имиджа. Месси не прилагает усилий для продвижения клуба, не благодарит болельщиков. Ни одного приятного жеста с его стороны, он не хочет прилагать бóльших усилий», — сказал бывший игрок «ПСЖ» в эфире RMC Sport.