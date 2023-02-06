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6 февраля, источник: Sports.Ru

Жером Ротен: «Продление Месси — полный бред. Он не прилагает усилий для продвижения “ПСЖ”. Ужасная идея в плане построения команды»

Жером Ротен высказался против продления контракта Лионеля Месси с «ПСЖ».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Ранее советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш подтвердил, что с аргентинцем ведутся переговоры о новом соглашении.

«Это ужасная идея с точки зрения построения коллектива, команды. Проблема “ПСЖ” как раз в наличии нескольких звезд. Мне кажется, что продление контракта Месси — это полный бред. Особенно с учетом взрывного роста зарплатной ведомости. Они уткнулись в ограничения финансового фэйр-плей. Я не понимаю, зачем продлевать его, особенно в плане имиджа. Месси не прилагает усилий для продвижения клуба, не благодарит болельщиков. Ни одного приятного жеста с его стороны, он не хочет прилагать бóльших усилий», — сказал бывший игрок «ПСЖ» в эфире RMC Sport.

Соглашение Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне на счету аргентинца 10 голов и 10 голевых передач в 18 матчах Лиги 1.

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