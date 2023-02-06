Экс-игрок «Челси» и «Порту» Атсу найден живым под завалами после землетрясения в Турции
Бывший игрок лондонского «Челси», «Ньюкасла» и «Порту» Кристиан Атсу найден живым под завалами после землетрясения в Турции. Об этом сообщает A Bola.
По данным издания, 31-летний футболист сборной Ганы, ныне выступающий за «Хатайспор», уже доставлен в больницу. У африканского футболиста травмирована правая нога и затруднено дыхание.
Напомним, что утром 6 февраля на юге Турции произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, оно унесло жизни 1762 человек. Продолжаются спасательные мероприятия. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр также оценил магнитуду землетрясения в 7,7.
Ранее сообщалось, что футбольная команда «Марасспор» оказалась под завалами рухнувшего отеля в Турции.
Стоит отметить, что зимние сборы в Турции проводит ряд российских клубов. Это «Енисей», «СКА-Хабаровск», «Рубин» (клубы из Первой лиги), а также «Ахмат», ЦСКА, «Динамо» и многие другие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ). Сообщалось, что пострадавших в этих командах нет.