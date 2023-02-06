Экс-игрок «Челси» и «Порту» Атсу найден живым под завалами после землетрясения в Турции

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По данным издания, 31-летний футболист сборной Ганы, ныне выступающий за «Хатайспор», уже доставлен в больницу. У африканского футболиста травмирована правая нога и затруднено дыхание.

Напомним, что утром 6 февраля на юге Турции произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, оно унесло жизни 1762 человек. Продолжаются спасательные мероприятия. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр также оценил магнитуду землетрясения в 7,7.

Ранее сообщалось, что футбольная команда «Марасспор» оказалась под завалами рухнувшего отеля в Турции.