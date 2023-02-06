Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Райо Вальекано
Альмерия
20
Футбол. Зарубежный
6.02
Монца
Сампдория
22
Футбол. Зарубежный
6.02
Верона
Лацио
11
Футбол. Зарубежный
5.02
Интер
Милан
10
Футбол. Зарубежный
5.02
Барселона
Севилья
30
Футбол. Зарубежный
22:45
Салернитана
Ювентус
Все события
6 февраля, источник: Газета.Ру

Экс-игрок «Челси» и «Порту» Атсу найден живым под завалами после землетрясения в Турции

Бывший игрок лондонского «Челси», «Ньюкасла» и «Порту» Кристиан Атсу найден живым под завалами после землетрясения в Турции. Об этом сообщает A Bola.

Челси
Порту
Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

По данным издания, 31-летний футболист сборной Ганы, ныне выступающий за «Хатайспор», уже доставлен в больницу. У африканского футболиста травмирована правая нога и затруднено дыхание.

Напомним, что утром 6 февраля на юге Турции произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, оно унесло жизни 1762 человек. Продолжаются спасательные мероприятия. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр также оценил магнитуду землетрясения в 7,7.

Ранее сообщалось, что футбольная команда «Марасспор» оказалась под завалами рухнувшего отеля в Турции.

Стоит отметить, что зимние сборы в Турции проводит ряд российских клубов. Это «Енисей», «СКА-Хабаровск», «Рубин» (клубы из Первой лиги), а также «Ахмат», ЦСКА, «Динамо» и многие другие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ). Сообщалось, что пострадавших в этих командах нет.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Почему Тбилиси не вводит экономические санкции против РФ
Врачи боятся, что Костомаров не перенесет операцию по ампутации
Фоторепортажи
27Король умер: не стало великого Пеле
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь