Стал известен список игроков «Манчестер Юнайтед», которые могут покинуть клуб летом

Как сообщает издание Mirror, летом наставник планирует расстаться с шестью игроками, которые не входят в планы нидерландского специалиста.

В списке оказались такие игроки, как защитники Эрик Бейи, Алекс Теллес и Гарри Магуайр, полузащитники Донни ван-де Бек и Скотт Мактоминей, а также нападающий Антони Марсьяль. По всем игрокам руководство клуба летом готово выслушать предложения от потенциальных покупателей.