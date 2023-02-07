Головину нужен новый вызов в карьере. Он проводит классный сезон, но, очевидно, засиделся в «Монако»
Вряд ли получится построить большую карьеру на Лазурном Берегу.
Вряд ли получится построить большую карьеру на Лазурном Берегу.
Головин проводит классный сезон. Пожалуй, даже один из лучших за всю карьеру во Франции. В лиге 1 «Монако» идет на четвертом месте, претендуя на место в тройке (отрыв от второй и третьей позиции в таблице — всего два очка), плюс вышел в плей-офф Лиги Европы. Под руководством Филиппа Клемана команда обрела стабильность и почувствовала уверенность в своих силах. Конечно, это не тот «Монако» образца сезона-2016/17 с блиставшими Мбаппе, Бернарду Силвой и Фабиньо, разрывавший в Лиге чемпионов и отобравший золото у «ПСЖ». Но все же с момента прихода Головина это, пожалуй, самая сбалансированная в игровом плане команда.
Сам Александр заматерел и стал одним из лидеров «Монако». 4 гола и 7 результативных передач не сильно впечатляют, но приносимую им пользу отражает продвинутая статистика:
Все это здорово и заслуживает лестной оценки, но не кажется ли вам, что карьера Головина все же забуксовала? Летом 2018-го, после огненного чемпионата мира, Александр переезжал в «Монако» с конкретной целью — адаптироваться к европейскому футболу и подготовиться к переходу в настоящий топ-клуб. Тогда Головин входил в число самых перспективных полузащитников континента и наверняка находился под прицелом внимания ряда грандов. Сейчас ситуация иная.
Для Александра это уже пятый сезон в лиге 1 — в чемпионате Франции он играет уже дольше, чем в РПЛ. Однако никаких предложений от «Челси», «МЮ» или «Ювентуса» на горизонте не видно. В мае Головину стукнет 27 лет, он уже состоявшийся футболист с четко прослеживающимися сильными и слабыми сторонами. При позитивном сценарии «Монако» должен был стать трамплином в топ-клуб, но пока этого так и не произошло.
На то есть ряд объективных причин — как личных (подзатянувшаяся адаптация, череда травм), так и командных (развал чемпионской команды, неоднозначные трансферы и продолжительный кризис с калейдоскопом сменяющих друг друга тренеров). На рынке Головин точно не стал более востребованным, о чем косвенно говорит динамика оценки на Transfermarkt — 30, 28, 25 и нынешние 22 миллиона евро. Да и сам «Монако» стал куда реже продавать своих игроков в топ-клубы — с лета 2018-го на однозначное повышение ушли только Тшуамени («Реал») и Бадиашиль («Челси»).
Конечно, «Монако» — не последний клуб в Европе. С именем, историей, традициями. Но все же если лучшие годы карьеры Головин проведет именно здесь, в его европейской истории останется острое чувство недосказанности. Даже в том случае, если в ближайшие сезоны монегаски умудрятся выиграть французское золото. Потому недавно появившийся слух (подтвержденный агентом Головина) об интересе к Александру со стороны дортмундской «Боруссии» — повод поговорить о том, чего мы ждем от, пожалуй, самого одаренного (не в обиду Алексею Миранчуку) и разностороннего футболиста российского поколения.
Пока так и невозможно с точностью определить реальный потолок Головина — является ли стартовый состав «Монако» пиком его возможностей или же его навыки все же позволяют ему претендовать на место в составе одного из топ-клубов? Чтобы узнать это, Александру нужен новый вызов. В «Монако» он находится в зоне комфорта — у него есть гарантированное место в старте, авторитет и роскошное место для жизни за пределами футбольного поля.
Но вместе с тем чемпионат Франции (за исключением «ПСЖ») и непосредственно сам «Монако» мало кому интересны. Подтверждение — оценка стоимости телеправ на лигу 1 и посещаемость домашних матчей. Стоимость прав на трансляции чемпионата Франции в сезоне-2021/22 составила 687 миллионов евро, пятое место в Европе, однако телеправа идущей четвертой в рейтинге серии А стоят почти в два раза выше (миллиард и 123 миллиона). И в 3,5 раза меньше, чем у занимающей второе место ла лиги (2 миллиарда и 49 миллионов) — и это с учетом отъезда Месси и Роналду. АПЛ с ее космическими деньгами и вовсе оставим за скобками, но отметим, что даже с напичканным суперзвездами «ПСЖ» лига 1 не привлекает того же зрительского интереса, что другие лиги из европейских топ-5.
Статистика посещаемости матчей «Монако» — вообще тихий ужас. В прошлом сезоне домашние игры монегасков посещали в среднем 5908 человек, худший показатель не только в лиге 1, но и во всех топ-5. Жителей и гостей Монако интересуют казино и другие развлечения, футбол — лишь один из многих (и не самых популярных) вариантов досуга. Вот и получается, что даже если Головин будет показывать фантастический уровень игры, заметят это скорее скауты и аналитики, чем среднестатистические болельщики.
Все это не исключает возможности чуда — «Монако» в теории может собрать сопоставимый по таланту с сезоном-2016/17 состав и вновь заставить всю Европу говорить о себе. Но стоит ли так на это рассчитывать, учитывая нестабильную динамику развития команды последних лет? Конечно же, нет никаких гарантий, что Головин заиграет в «Боруссии» или ином приличном клубе из другой лиги. Но есть ощущение, что нужно пробовать — и чем скорее, тем лучше.
Не страшно не закрепиться в условной «Борусии» и впоследствии уйти на понижение в клуб рангом ниже, не потянув уровень конкуренции. Хуже — законсервироваться в среднестатистической команде из не самого популярного чемпионата. К тому же Головин — футболист с высокой интенсивностью и многопрофильностью, способный сыграть на нескольких позициях и исполнить разные роли. Это одни из ключевых характеристик для современных футболистов. Плюс в первом сезоне без повреждений Александр показывает классный футбол, подтвержденный цифрами, потому шансы заиграть в солидном европейском клубе у него весьма неплохие. Во всяком случае проверить это можно лишь эмпирическим путем. Понятно, что в нынешней ситуации попасть в АПЛ игроку из России будет чрезвычайно сложно, но ведь остаются другие лиги, к которым зрительский интерес выше, а количество матчей за сезон с топ-соперниками не будет ограничиваться парой встреч с мировым грандом, пусть и с Месси и Мбаппе в составе.
Лето 2023 года может стать определяющим в карьере Головина. Либо он останется на уютном залитом солнцем Лазурном Берегу, либо отважится на новый вызов в чемпионате, матчи которого инстинктивно будут включать куда чаще, чем несколько раз за сезон. И хочется, чтобы карьера Александра пошла именно по второму маршруту.
Автор: Марк Бессонов