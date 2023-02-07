Головину нужен новый вызов в карьере. Он проводит классный сезон, но, очевидно, засиделся в «Монако»

Головин проводит классный сезон. Пожалуй, даже один из лучших за всю карьеру во Франции. В лиге 1 «Монако» идет на четвертом месте, претендуя на место в тройке (отрыв от второй и третьей позиции в таблице — всего два очка), плюс вышел в плей-офф Лиги Европы. Под руководством Филиппа Клемана команда обрела стабильность и почувствовала уверенность в своих силах. Конечно, это не тот «Монако» образца сезона-2016/17 с блиставшими Мбаппе, Бернарду Силвой и Фабиньо, разрывавший в Лиге чемпионов и отобравший золото у «ПСЖ». Но все же с момента прихода Головина это, пожалуй, самая сбалансированная в игровом плане команда.

Сам Александр заматерел и стал одним из лидеров «Монако». 4 гола и 7 результативных передач не сильно впечатляют, но приносимую им пользу отражает продвинутая статистика:

С отрывом лучший в «Монако» по ожидаемым ассистам (12-й в лиге)

Также с отрывом лучший по Progressive carries (число продвижений вперед с мячом в ногах минимум на 4,57 метра) — 17-й в лиге

Второй по ожидаемым ассистам плюс голам без учета пенальти (29-й в лиге)

Лучший по числу ударов (25-й в лиге)

Лучший по числу передач в штрафную (17-й в лиге).

Все это здорово и заслуживает лестной оценки, но не кажется ли вам, что карьера Головина все же забуксовала? Летом 2018-го, после огненного чемпионата мира, Александр переезжал в «Монако» с конкретной целью — адаптироваться к европейскому футболу и подготовиться к переходу в настоящий топ-клуб. Тогда Головин входил в число самых перспективных полузащитников континента и наверняка находился под прицелом внимания ряда грандов. Сейчас ситуация иная.

Для Александра это уже пятый сезон в лиге 1 — в чемпионате Франции он играет уже дольше, чем в РПЛ. Однако никаких предложений от «Челси», «МЮ» или «Ювентуса» на горизонте не видно. В мае Головину стукнет 27 лет, он уже состоявшийся футболист с четко прослеживающимися сильными и слабыми сторонами. При позитивном сценарии «Монако» должен был стать трамплином в топ-клуб, но пока этого так и не произошло.

На то есть ряд объективных причин — как личных (подзатянувшаяся адаптация, череда травм), так и командных (развал чемпионской команды, неоднозначные трансферы и продолжительный кризис с калейдоскопом сменяющих друг друга тренеров). На рынке Головин точно не стал более востребованным, о чем косвенно говорит динамика оценки на Transfermarkt — 30, 28, 25 и нынешние 22 миллиона евро. Да и сам «Монако» стал куда реже продавать своих игроков в топ-клубы — с лета 2018-го на однозначное повышение ушли только Тшуамени («Реал») и Бадиашиль («Челси»).

Конечно, «Монако» — не последний клуб в Европе. С именем, историей, традициями. Но все же если лучшие годы карьеры Головин проведет именно здесь, в его европейской истории останется острое чувство недосказанности. Даже в том случае, если в ближайшие сезоны монегаски умудрятся выиграть французское золото. Потому недавно появившийся слух (подтвержденный агентом Головина) об интересе к Александру со стороны дортмундской «Боруссии» — повод поговорить о том, чего мы ждем от, пожалуй, самого одаренного (не в обиду Алексею Миранчуку) и разностороннего футболиста российского поколения.

Пока так и невозможно с точностью определить реальный потолок Головина — является ли стартовый состав «Монако» пиком его возможностей или же его навыки все же позволяют ему претендовать на место в составе одного из топ-клубов? Чтобы узнать это, Александру нужен новый вызов. В «Монако» он находится в зоне комфорта — у него есть гарантированное место в старте, авторитет и роскошное место для жизни за пределами футбольного поля.

Но вместе с тем чемпионат Франции (за исключением «ПСЖ») и непосредственно сам «Монако» мало кому интересны. Подтверждение — оценка стоимости телеправ на лигу 1 и посещаемость домашних матчей. Стоимость прав на трансляции чемпионата Франции в сезоне-2021/22 составила 687 миллионов евро, пятое место в Европе, однако телеправа идущей четвертой в рейтинге серии А стоят почти в два раза выше (миллиард и 123 миллиона). И в 3,5 раза меньше, чем у занимающей второе место ла лиги (2 миллиарда и 49 миллионов) — и это с учетом отъезда Месси и Роналду. АПЛ с ее космическими деньгами и вовсе оставим за скобками, но отметим, что даже с напичканным суперзвездами «ПСЖ» лига 1 не привлекает того же зрительского интереса, что другие лиги из европейских топ-5.

Статистика посещаемости матчей «Монако» — вообще тихий ужас. В прошлом сезоне домашние игры монегасков посещали в среднем 5908 человек, худший показатель не только в лиге 1, но и во всех топ-5. Жителей и гостей Монако интересуют казино и другие развлечения, футбол — лишь один из многих (и не самых популярных) вариантов досуга. Вот и получается, что даже если Головин будет показывать фантастический уровень игры, заметят это скорее скауты и аналитики, чем среднестатистические болельщики.

Все это не исключает возможности чуда — «Монако» в теории может собрать сопоставимый по таланту с сезоном-2016/17 состав и вновь заставить всю Европу говорить о себе. Но стоит ли так на это рассчитывать, учитывая нестабильную динамику развития команды последних лет? Конечно же, нет никаких гарантий, что Головин заиграет в «Боруссии» или ином приличном клубе из другой лиги. Но есть ощущение, что нужно пробовать — и чем скорее, тем лучше.

Не страшно не закрепиться в условной «Борусии» и впоследствии уйти на понижение в клуб рангом ниже, не потянув уровень конкуренции. Хуже — законсервироваться в среднестатистической команде из не самого популярного чемпионата. К тому же Головин — футболист с высокой интенсивностью и многопрофильностью, способный сыграть на нескольких позициях и исполнить разные роли. Это одни из ключевых характеристик для современных футболистов. Плюс в первом сезоне без повреждений Александр показывает классный футбол, подтвержденный цифрами, потому шансы заиграть в солидном европейском клубе у него весьма неплохие. Во всяком случае проверить это можно лишь эмпирическим путем. Понятно, что в нынешней ситуации попасть в АПЛ игроку из России будет чрезвычайно сложно, но ведь остаются другие лиги, к которым зрительский интерес выше, а количество матчей за сезон с топ-соперниками не будет ограничиваться парой встреч с мировым грандом, пусть и с Месси и Мбаппе в составе.

Лето 2023 года может стать определяющим в карьере Головина. Либо он останется на уютном залитом солнцем Лазурном Берегу, либо отважится на новый вызов в чемпионате, матчи которого инстинктивно будут включать куда чаще, чем несколько раз за сезон. И хочется, чтобы карьера Александра пошла именно по второму маршруту.