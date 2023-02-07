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20:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Турецкий футболист погиб под завалами после землетрясения

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Голкипер клуба Первой лиги «Йени Малатьяспор» Ахмет Эйюп Тюркаслан погиб под завалами в результате разрушительного землетрясения в Турции, сообщается на странице футбольной команды в Twitter.

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«Наш вратарь Ахмет Эйюп Тюркаслан погиб, попав под обрушение во время землетрясения. Покойся с миром. Мы не забудем тебя, прекрасный человек», — говорится в сообщении.

Тюркаслан находился в здании, которое было разрушено в результате землетрясения в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По информации турецких СМИ, из-под завалов вытащили жену вратаря.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Согласно последним данным, в Турции погибли 4 544 человека, пострадали более 26 тысяч. Президент Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

Ранее министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу сообщил, что проведение всех спортивных мероприятий в Турции приостановлено до дальнейшего уведомления. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» и другие турецкие футбольные клубы объявили о начале кампании по оказанию помощи пострадавшим. Турецкая футбольная федерация (TFF) сообщила, что направит более 1 миллиона долларов (20 млн турецких лир) в фонд управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции в связи с разрушительным землетрясением в стране. Во вторник TFF сообщила, что проведение чемпионата страны, который был приостановлен после землетрясения в стране, возобновится 17 февраля.

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