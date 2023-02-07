Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Салернитана
Ювентус
Футбол. Зарубежный
5.02
Барселона
Севилья
30
Футбол. Зарубежный
6.02
Верона
Лацио
11
Футбол. Зарубежный
6.02
Монца
Сампдория
22
Футбол. Зарубежный
6.02
Райо Вальекано
Альмерия
20
Футбол. Зарубежный
8.02
Манчестер Юнайтед
Лидс
Все события
21:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» может опуститься ниже Чемпионшипа в случае вылета из АПЛ

Чемпионшип не обязан принимать «Манчестер Сити» в турнир в случае исключения клуба из английской Премьер-лиги, сообщает The Telegraph. Таким образом, клуб потенциально может опуститься за пределы четырёх первых дивизионов.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

Сообщается, что руководство Английской футбольной лиги (EFL) заявило об отсутствии с их стороны каких-либо оснований для допуска команды, покинувшей элитный дивизион не по спортивному принципу, к участию в своих турнирах (Чемпионшип, Лига 1, Лига 2).

Отмечается, что после вылета из английской Премьер-лиги клубы должны подать заявку, чтобы стать членами Чемпионшипа. EFL, которая владеет правами на проведение Чемпионшипа, Первой лиги и Второй лиги, не обязана автоматически принимать вылетевший из высшего дивизиона клуб, поскольку только 72 команды могут быть членами EFL.

Напомним, ранее английская Премьер-лига после четырёхлетнего расследования обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансового фэйр-плей в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкина не посмели не пустить в Канаду
Российский вратарь переписал историю НХЛ
Фоторепортажи
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
27Король умер: не стало великого Пеле
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь