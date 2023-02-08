Личный тренер Роналду и Бензема сравнил физическую подготовку игроков. Криштиану этого лучше не слышать

Бывший личный тренер Роналду Хавьер Аталая заявил, что бывший товарищ Криштиану по «Реалу» Бензема превосходит португальца по физическим показателям.

Аталая, который в настоящее время работает личным тренером нападающего «Реала», тесно сотрудничал с Криштиану Роналду во время его пребывания в Мадриде.

Криштиану Роналду широко известен как один из самых сосредоточенных на своей форме футболистов. Однако Хавьер заявил, что Карим тренируется даже с большей интенсивностью, чем его бывший товарищ по мадридской команде.

Бензема получил травму в матче с «Валенсией» в прошлый четверг, и это поставило под сомнение его участие в предстоящем матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Личный тренер французского нападающего рассказал о восстановлении Бензема: