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00:14 (мск), источник: Sports.Ru

Личный тренер Роналду и Бензема сравнил физическую подготовку игроков. Криштиану этого лучше не слышать

Карим ― машина ?.

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Бывший личный тренер Роналду Хавьер Аталая заявил, что бывший товарищ Криштиану по «Реалу» Бензема превосходит португальца по физическим показателям.

Аталая, который в настоящее время работает личным тренером нападающего «Реала», тесно сотрудничал с Криштиану Роналду во время его пребывания в Мадриде.

Криштиану Роналду широко известен как один из самых сосредоточенных на своей форме футболистов. Однако Хавьер заявил, что Карим тренируется даже с большей интенсивностью, чем его бывший товарищ по мадридской команде.

Бензема получил травму в матче с «Валенсией» в прошлый четверг, и это поставило под сомнение его участие в предстоящем матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Личный тренер французского нападающего рассказал о восстановлении Бензема:

«Кариму лучше с каждым днем. Он сидит дома, ему нечего делать, и он ходит в спортзал, чтобы тренироваться. Менталитет француза предполагает улучшение с каждым днем. Даже Криштиану не выдержал бы таких тренировок, которые выносит Бензема».

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