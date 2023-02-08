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00:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аль-Хиляль» впервые вышел в финал клубного чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Саудовский «Аль-Хиляль» обыграл бразильский «Фламенго» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в Марокко.

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Источник: Reuters

Встреча в Танжере завершилась победой саудовской команды со счетом 3:2. У победителей голы забили Салем Аль-Давсари (4-я и 45+9 минуты — оба гола с пенальти) и Лусиано Вьетто (70). У «Фламенго» отличился Педро (20, 91). На восьмой компенсированной к первому тайму минуте красную карточку получил полузащитник бразильского клуба Жерсон.

«Аль-Хиляль» впервые вышел в финал турнира, где сыграет с победителем матча «Реал» (Испания) — «Аль-Ахли» (Египет).

Чемпионат мира завершится 11 февраля. Действующим победителем является лондонский «Челси».

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