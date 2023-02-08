«Аль-Хиляль» впервые вышел в финал клубного чемпионата мира по футболу

Встреча в Танжере завершилась победой саудовской команды со счетом 3:2. У победителей голы забили Салем Аль-Давсари (4-я и 45+9 минуты — оба гола с пенальти) и Лусиано Вьетто (70). У «Фламенго» отличился Педро (20, 91). На восьмой компенсированной к первому тайму минуте красную карточку получил полузащитник бразильского клуба Жерсон.