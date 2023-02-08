«Ювентус» разгромил «Салернитану» в матче Серии А

Встреча в Салерно завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Душан Влахович (26-я и 47-я минуты) и Филип Костич (45).

В январе в апелляционном суде Итальянской федерации футбола (FIGC) прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях «Ювентуса». Прокуратура FIGC лишила клуб 15 очков за финансовые махинации, а также отстранила от футбола ряд функционеров «Ювентуса».