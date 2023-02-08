«Ювентус» разгромил «Салернитану» в матче Серии А
«Ювентус» обыграл «Салернитану» в матче 21-го утра чемпионата Италии по футболу.
Салернитана
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
«Ювентус» обыграл «Салернитану» в матче 21-го утра чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Салерно завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Душан Влахович (26-я и 47-я минуты) и Филип Костич (45).
В январе в апелляционном суде Итальянской федерации футбола (FIGC) прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях «Ювентуса». Прокуратура FIGC лишила клуб 15 очков за финансовые махинации, а также отстранила от футбола ряд функционеров «Ювентуса».
Туринцы с 26 очками в 21 матче занимают 10-е место в турнирной таблице, «Салернитана» (21 очко) располагается на 16-й строчке.