Катарские инвесторы хотят купить «МЮ». Что об этом известно?

В конце ноября семья Глейзеров объявила о готовности продать «МЮ». Среди возможных покупателей называлась американская корпорация Apple, английский бизнесмен Джим Рэтклифф (пытался приобрести «Челси»), но теперь появился новый игрок — катарские инвесторы, а именно — эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани. Да-да, именно он в 2011 году через компанию Qatar Sports Investment купил «ПСЖ».

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Кажется, интерес действительно серьезный, информацию подтверждают разные источники — от Daily Mail до The Guardian.

Журналист Майк Киган писал, что катарские инвесторы планируют вложить огромные деньги, в том числе и на трансферы, которых захочет Эрик Тен Хаг. Киган утверждает, что катарцы готовы вкладывать и в инфраструктуру «МЮ»: реконструировать «Олд Траффорд» или вообще построить новый стадион.

Говорят, на покупку «МЮ», который в ближневосточной стране считают «жемчужиной футбола», катарских инвесторов вдохновил ЧМ-2022.

Катарцы уверены, что их предложение никто не сможет перебить (цифры не называются). Инвесторы заинтересованы в том, чтобы завершить сделку как можно скорее. «На покупку клуба выделены значительные средства. Эти люди настроены серьезно», — писал Майк, ссылаясь на свои источники. Киган также сообщил, что Катар сделает предложение по покупке «МЮ» уже в ближайшие дни.

Катарские инвесторы и раньше фигурировали как потенциальные покупатели, но тогда хотели лишь долю «МЮ». Сейчас же они твердо намерены выкупить весь клуб — и большая стоимость не станет для них проблемой.

Эмир Катара — фанат «МЮ»

Среди кучи инсайдов, которые наводнили твиттер, есть интересный слух, который кое-что объясняет. Дело в том, что Тамим ибн Хамад Аль Тани — болельщик «МЮ».

Daily Mail утверждает, что Аль Тани — преданный фанат клуба, знающий его историю. Для справки: состояние эмира оценивается в 335 млрд долларов. Глейзеры же сообщали, что хотят выручить за «МЮ» 7,6 млрд долларов.

Покупке «МЮ» катарскими инвесторами может помешать… «ПСЖ»!

Дело в том, что парижским клубом владеет Qatar Sport Investments — та же организация, которая хочет приобрести клуб из Манчестера.

Одна организация не может финансировать два клуба, играющих в одном турнире — «МЮ» и «ПСЖ» вполне могут встретиться в еврокубках. Однако в 2017 году УЕФА допустила «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург» («Ред Булл» — акционер обоих клубов) к участию в ЛЧ, поскольку не усмотрела нарушения статьи о чистоте конкуренции.

Возможно, лазейку найдут и в этот раз. Но пока на этот счет нет никаких деталей. А правозащитники выступают с опасениями.

«После ЧМ и напряженных усилий правительства Катара по формированию нового блестящего имиджа страны весьма вероятно, что любая заявка Катара на “Манчестер Юнайтед” станет продолжением этого проекта по отмыванию спорта, — сказал Питер Франкенталь из Amnesty International, указав на то, что в Катаре продолжают нарушать права человека.

Напомним, что любой покупатель клуба АПЛ должен быть одобрен. При этом у Saudi Arabia’s Public Investment Fund, нового владельца «Ньюкасла», почти не возникло проблем в недавней сделке. Лигу все устроило.