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15:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Льорис пропустит 6−8 недель из-за травмы колена, в том числе матч «Тоттенхэма» с «Миланом»

Капитан «Тоттенхэма» французский вратарь Уго Льорис пропустит ближайшие матчи команды и не сыграет минимум шесть-восемь недель из-за травмы колена, сообщает The Telegraph.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: Reuters

Голкипер получил повреждение в конце матча 22-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:0) 5 февраля.

Обследование подтвердило, что Льорис получил повреждение связок колена, и теперь ему потребуется период восстановления. Первоначальные прогнозы предполагали, что француз пропустит остаток сезона, но «Тоттенхэм» надеется, что он восстановится через шесть-восемь недель. В клубе надеются, что операция игроку не потребуется, но он продолжит проходить обследования.

Таким образом, Льорис не сможет помочь команде в матчах плей-офф Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» в рамках ⅛ финала сыграет против «Милана». Первый матч состоится 14 февраля, ответный — 8 марта.

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