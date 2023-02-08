Льорис пропустит 6−8 недель из-за травмы колена, в том числе матч «Тоттенхэма» с «Миланом»

Обследование подтвердило, что Льорис получил повреждение связок колена, и теперь ему потребуется период восстановления. Первоначальные прогнозы предполагали, что француз пропустит остаток сезона, но «Тоттенхэм» надеется, что он восстановится через шесть-восемь недель. В клубе надеются, что операция игроку не потребуется, но он продолжит проходить обследования.