Главное о деле «Манчестер Сити»: сколько продлится суд, кто будет защищать клуб, уйдет ли Гвардиола?

Сейчас клубу предстоят судебные разбирательства. Возможные санкции по их итогам — лишение очков и трофеев, а также перевод в один из низших дивизионов. Актуальная информация по делу «Сити» — в материале «Ведомости. Спорта».

Краткая суть разбирательств

Правила финансового фэйр-плей требуют, чтобы клубы не могли тратить больше, чем зарабатывают. Обойти их можно, раздувая размеры заработка и занижая реальные объемы трат.

АПЛ утверждает, что «Сити» за рассматриваемый девятилетний период допустил такие нарушения, как завышение стоимости спонсорских сделок, сокрытие полной информации об операционных расходах, включая зарплаты игроков и тренеров, несоответствие правилам финансового фэйр-плей УЕФА. Кроме того, клуб отказался сотрудничать с АПЛ и помогать ей в проведении расследования.

Лига начало дело в отношении «Сити» в 2019 г. и теперь передала всю документацию в независимую судебную комиссию.

Попадал ли уже «Манчестер Сити» в подобные ситуации?

В феврале 2020 г. арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов обвинила «Сити» в завышении спонсорских доходов в период с 2012 по 2016 гг. Клуб отстранили на два сезона от участия в еврокубках и оштрафовали на 30 млн евро.

Однако «Сити» как выступал, так и продолжил выступать в Лиге чемпионов. Помогло обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS). В августе того же года дисквалификацию сняли, а штраф сократили с 30 до 10 млн евро. CAS постановил, что «большинство предполагаемых нарушений либо не были установлены, либо истекли по сроку давности».

Сейчас у «Сити» такой зацепки не будет. Как пишет британское издание The Times, в АПЛ не установлены ограничения по времени нарушений, то есть срока давности нет. Кроме того, правила лиги не позволяют клубу обжаловать какие-либо санкции в CAS.

На чем может построить защиту «Манчестер Сити»?

Эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр в интервью Sky Sports News заявил, что существенная разница в делопроизводстве между УЕФА и АПЛ заключается не только в сроке давности. По его словам, дело еще и в отношении к источникам, которые составляют доказательную базу:

«В УЕФА доказательства могут поступать из неофициальных или незаконных источников. Для АПЛ источник данных и доказательств не имеет значения. Я подозреваю, что некоторые доказательства, которые АПЛ собирается представить независимой комиссии, в конечном итоге поступили в 2018 г. от [сайта] Football Leaks, [немецкого издания] Der Spiegel и португальского хакера, потому что они были достаточно исчерпывающими».

По словам Магуайра, подобный принцип сбора данных из открытых источников может сыграть на руку «Сити». «Клуб вправе заявить, что некоторые доказательства, которые собирается предоставить АПЛ, поступили из ненадлежащих источников и заслуживают недостаточно доверия», — добавил эксперт.

Кто будет защищать «Манчестер Сити» в суде?

Адвокат Дэвид Панник — именно он выиграл для «Сити» апелляцию в CAS в 2020 г. Панник — член Палаты лордов Великобритании, в 2008 г. ему было присвоено пожизненное звание пэра.

Широкую известность в Великобритании он получил, когда представлял интересы британской активистки Джины Миллер в деле против госсекретаря за выход из ЕС. Панник дважды откладывал выход Британии из Евросоюза, выступая за поправку, позволяющую парламенту влиять на решения премьер-министра. Тогда Верховный суд постановил, что требуется парламентский акт, прежде чем Великобритания сможет покинуть ЕС. Даже после «Брэксита» Панник продолжал бороться за отмену роспуска парламента в 2019 г. и в итоге добился своего.

Кроме того, он консультировал Бориса Джонсона, на тот момент премьер-министра Великобритании, по делу о «партигейте». В 2020 г. Джонсон нарушил правила коронавирусного локдауна, посетив вечеринку в честь дня рождения. Несмотря на критику, он сохранил за собой свой пост.

Как пишет The Lawyer, обычно Панник берет за свои услуги 5000 фунтов в час, но «Сити» готов удвоить ставку. Панник будет работать полный рабочий день, а его доход составит от 200 000 до 400 000 фунтов в неделю. Примерно столько же зарабатывает Кевин де Брюйне — самый высокооплачиваемый футболист в составе «Сити» и всей АПЛ.

В «Манчестер Сити» выразили удивление из-за обвинений АПЛ и заявили, что не сомневаются в невиновности клуба: «Мы приветствуем передачу этого вопроса независимой комиссии для беспристрастного рассмотрения обширной совокупности неопровержимых доказательств, существующих в поддержку нашей позиции. Надеемся, что вопрос будет закрыт раз и навсегда».

Как долго продлится разбирательство?

АПЛ вела расследование четыре года. Судебный процесс займет не менее двух лет, утверждает издание The Independent. Такой срок прогнозирует руководство Премьер-лиги и представители клубов. Столь долгие разбирательства ожидаются в связи с тем, что «Ман Сити» настроен решительно и намерен бороться за «каждый процедурный момент».

В правилах АПЛ говорится, что разбирательство перед независимой комиссией будет конфиденциальным и будет рассматриваться в частном порядке. Итоговое решение комиссии мы узнаем, только когда оно будет опубликовано на сайте АПЛ.

Какие санкции возможны?

Одно из них — снятие очков. Sky Sports уточняет, что при подобном развитии событий у «Сити» вычтут баллы в том сезоне, когда будет принято решение. В связи с этим «Манчестер» может лишиться некоторых трофеев — в частности, чемпионских званий.

Существует и угроза исключения из АПЛ, но сразу несколько источников признают, что это — крайняя мера наказания. Компромиссными мерами называются денежный штраф и/или запрет на регистрацию новых игроков в течение одного или двух трансферных окон.

Сколько клубов требуют исключить «Манчестер Сити» из АПЛ?

Пусть исключение «Сити» из АПЛ и считается крайней мерой, за него уже выступает несколько клубов. Так, Sky Sports сообщает, что за подобную санкцию высказались лондонские «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси», а также «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

На столь жестком наказании они настаивают, поскольку, по их мнению, лишение «Сити» ранее завоеванных титулов вызовет лишнюю путаницу, а снятия очков будет недостаточно.

Уйдет ли Хосеп Гвардиола?

По информации Daily Mail, уход главного тренера вероятен, но не прямо сейчас. Скорее всего, испанец покинет «Манчестер Сити» к тому моменту, когда на клуб будут наложены санкции.

Сейчас многие СМИ в Англии вспоминают, как Гвардиола в мае 2022 г. делился отношением к возможному нарушению финансовых правил со стороны клуба. Тогда он высказывался на тему расследования по поводу несоблюдения принципов финансового фэйр-плей УЕФА в 2020-м.

«Я сказал руководству: “Если вы мне врете, то на следующий день меня не будет в клубе. Я уйду и больше не буду считать вас моими друзьями”. Но я смотрю на них и верю им на 100% с первого дня работы. Поэтому я готов защищать клуб. Я верю в каждое слово, которое я когда-либо говорил на пресс-конференции, даже если кто-то мне не верит», — заявлял Гвардиола.