Фабио Капелло: Работа в «Кармиотиссе» — неплохой вариант для Кержакова

Сегодня, 8 февраля, Кержаков подписал контракт с «Кармиотиссой» по схеме «1,5+1».

«Поздравляю Александра с назначением. Желаю ему успехов на новом посту. Чемпионат Кипра — неплохой вариант для развития карьеры, есть возможность вывести клуб в еврокубки и там проявить себя», — заявил Капелло в интервью РБК Спорт.