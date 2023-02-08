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17:40 (мск), источник: Sport24

Фабио Капелло: Работа в «Кармиотиссе» — неплохой вариант для Кержакова

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на назначение россиянина Александра Кержакова главным тренером кипрской «Кармиотиссы».

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Сегодня, 8 февраля, Кержаков подписал контракт с «Кармиотиссой» по схеме «1,5+1».

«Поздравляю Александра с назначением. Желаю ему успехов на новом посту. Чемпионат Кипра — неплохой вариант для развития карьеры, есть возможность вывести клуб в еврокубки и там проявить себя», — заявил Капелло в интервью РБК Спорт.

Последним местом работы Кержакова был футбольный клуб «Пари Нижний Новгород», который он покинул в мае прошлого года.

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