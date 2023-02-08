Фабио Капелло: Работа в «Кармиотиссе» — неплохой вариант для Кержакова
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на назначение россиянина Александра Кержакова главным тренером кипрской «Кармиотиссы».
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на назначение россиянина Александра Кержакова главным тренером кипрской «Кармиотиссы».
Сегодня, 8 февраля, Кержаков подписал контракт с «Кармиотиссой» по схеме «1,5+1».
«Поздравляю Александра с назначением. Желаю ему успехов на новом посту. Чемпионат Кипра — неплохой вариант для развития карьеры, есть возможность вывести клуб в еврокубки и там проявить себя», — заявил Капелло в интервью РБК Спорт.
Последним местом работы Кержакова был футбольный клуб «Пари Нижний Новгород», который он покинул в мае прошлого года.