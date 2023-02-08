Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Лидс
Футбол. Зарубежный
6.02
Верона
Лацио
11
Футбол. Зарубежный
6.02
Монца
Сампдория
22
Футбол. Зарубежный
6.02
Райо Вальекано
Альмерия
20
Футбол. Зарубежный
7.02
Салернитана
Ювентус
03
Футбол. Зарубежный
10.02
Шальке-04
Вольфсбург
Все события
20:31 (мск), источник: ТАСС

ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего вратаря года

ТАСС, 8 февраля. Бельгиец Тибо Куртуа, аргентинец Эмилиано Мартинес и марокканец Яссин Буну вошли в тройку претендентов на звание лучшего вратаря 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.

Наверх
Источник: Reuters

Куртуа выступает за мадридский «Реал», в прошлом году вместе с командой он стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, чемпионата и Кубка Испании. Бельгиец совершил девять сейвов в финальном матче Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» (1:0) и был признан лучшим игроком встречи.

Мартинес вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и был признан лучшим вратарем турнира. В финальной встрече против команды Франции (2:2 — основное время, 3:3 — дополнительное, 4:2 — по пенальти) голкипер отразил два удара в серии послематчевых пенальти. В четвертьфинальной встрече против команды Нидерландов (2:2 — основное и дополнительное время, 4:3 — по пенальти) Мартинес также совершил два сейва в серии послематчевых ударов. На клубном уровне голкипер выступает за английскую «Астон Виллу».

Буну в составе сборной Марокко дошел до полуфинала чемпионата мира в Катаре. Марокканцы стали первой африканской командой, которая смогла добраться до этой стадии. В матче ⅛ финала против команды Испании (0:0 — основное и дополнительное время, 3:0 — по пенальти) голкипер отразил два удара в серии пенальти. В матче за третье место сборная Марокко уступила команда Хорватии (1:2). Всего на турнире Буну, выступающий за испанскую «Севилью», провел шесть матчей, в трех из которых сыграл «на ноль».

Среди женщин на звание лучшего голкипера года претендуют победительница чемпионата Европы в составе сборной Англии Мэри Эрпс, серебряный призер европейского первенства в составе команды Германии, победительница чемпионата и Кубка Англии в составе «Челси» Анн-Катрин Бергер и победительница Лиги чемпионов в составе французского «Лиона» Кристиана Эндлер из Чили.

Награда лучшему вратарю по версии ФИФА вручается ежегодно с 2017 года. Победителями признавались Куртуа, итальянец Джанлуиджи Буффон, немец Мануэль Нойер, бразилец Алисон Бекер и сенегалец Эдуар Менди. Церемония вручения награды в этом году пройдет 27 февраля в Париже.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Северные страны высказались о возвращении россиян на мировые соревнования
Бетина Попова: это лишняя возможность создать ажиотаж вокруг фигурного катания
Фоторепортажи
15Криштиану Роналду в новом клубе
27Король умер: не стало великого Пеле
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь