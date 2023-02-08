ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего вратаря года

Куртуа выступает за мадридский «Реал», в прошлом году вместе с командой он стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, чемпионата и Кубка Испании. Бельгиец совершил девять сейвов в финальном матче Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» (1:0) и был признан лучшим игроком встречи.

Мартинес вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и был признан лучшим вратарем турнира. В финальной встрече против команды Франции (2:2 — основное время, 3:3 — дополнительное, 4:2 — по пенальти) голкипер отразил два удара в серии послематчевых пенальти. В четвертьфинальной встрече против команды Нидерландов (2:2 — основное и дополнительное время, 4:3 — по пенальти) Мартинес также совершил два сейва в серии послематчевых ударов. На клубном уровне голкипер выступает за английскую «Астон Виллу».

Буну в составе сборной Марокко дошел до полуфинала чемпионата мира в Катаре. Марокканцы стали первой африканской командой, которая смогла добраться до этой стадии. В матче ⅛ финала против команды Испании (0:0 — основное и дополнительное время, 3:0 — по пенальти) голкипер отразил два удара в серии пенальти. В матче за третье место сборная Марокко уступила команда Хорватии (1:2). Всего на турнире Буну, выступающий за испанскую «Севилью», провел шесть матчей, в трех из которых сыграл «на ноль».

Среди женщин на звание лучшего голкипера года претендуют победительница чемпионата Европы в составе сборной Англии Мэри Эрпс, серебряный призер европейского первенства в составе команды Германии, победительница чемпионата и Кубка Англии в составе «Челси» Анн-Катрин Бергер и победительница Лиги чемпионов в составе французского «Лиона» Кристиана Эндлер из Чили.