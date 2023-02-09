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00:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира

«Реал» обыграл «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира — 4:1.

Реал
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Источник: AFP 2022

В составе испанского клуба отличились Винисиус Жуниор, Феде Вальверде, Родриго и Серхио Аррибас. У египетского клуба с пенальти забил Али Маалул.

Мадридцы могли увеличить преимущество, но в концовке матча Лука Модрич не реализовал пенальти.

«Реал» вышел в финал турнира и сыграет с «Аль-Хилялем» (Саудовская Аравия). «Аль-Ахли» в матче за третье место встретится с «Фламенго».

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