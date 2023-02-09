«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира

В составе испанского клуба отличились Винисиус Жуниор, Феде Вальверде, Родриго и Серхио Аррибас. У египетского клуба с пенальти забил Али Маалул.

Мадридцы могли увеличить преимущество, но в концовке матча Лука Модрич не реализовал пенальти.