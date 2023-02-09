Американский владелец «Челси»: дурачок из США или революционер, взламывающий футбол?

Человек, с которого снимают штаны

Зимнее трансферное окно в Европе закрылось в ночь на 1 февраля по Москве, однако обсуждение его итогов не утихает даже спустя несколько дней. В центре внимания, конечно, «Челси». Лондонский клуб после масштабного летнего шоппинга продолжил взрывать рынок и в январе, потратив на новичков 329,5 миллиона евро (здесь и далее все суммы — по информации Transfermarkt). Это на 70 миллионов больше, чем суммарные траты этой зимой ла лиги, серии А, бундеслиги и французской лиги 1.

Понятно, что реакция на такое поведение «Челси» в основном негативная. Правда, со стороны конкурентов по АПЛ все это нужно считать не чем иным, как абсолютно лицемерным нытьем.

«Удивительно, это ведь не клуб-государство. Мы выиграли 11 трофеев за последние пять лет, хотя тратили на уровне пятых-шестых клубов лиги. Нынешний трансферный рынок — просто вау!» — причитает главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Испанец лжет, а опровергнуть его слова можно в три клика. Начиная с летнего трансферного окна-2016, когда он возглавил «Сити», клуб потратил на новичков 1,23 миллиарда евро. Это четвертое место в мире после «Челси», «Барселоны» и «Ювентуса». То есть «МС» — второй по тратам в АПЛ. Но если не считать сезон-2022/23, когда «Челси» проводил свои сумасшедшие закупки и который и вывел синих на первое место в рейтинге главных транжир, то именно «Сити» с 1,03 миллиарда евро — лидер по расходам на трансферы среди клубов в АПЛ.

И именно «Сити» УЕФА ловил на многочисленных нарушениях финансового fair play (ФФП) и в январе 2020-го даже выписал еврокубковый бан. Англичане оспорили это в CAS и выиграли дело, но если кому и стоит митинговать по поводу расходов «Челси», так это точно не ребятам из «МС».

Но пытаться осмыслить и объяснить такое поведение синих на рынке тем не менее нужно. И пока доминирует следующий подход: американский владелец «Челси» Тодд Боэли — заокеанский дурачок, который ничего не понимает в футболе, и его просто разводят на деньги, как лоха, а он только ушами хлопает и башляет.

«Боэли стал последним супербогатым бизнесменом, узнающим о нашем футболе на собственном горьком опыте. С него снимают штаны, когда дело доходит до трансферных сделок, из-за того, что не знает цены игроков, которых он покупает», — написал известный в прошлом игрок и тренер Грэм Сунесс в колонке для The Daily Mail.

«Тодда Боэли, нового хозяина лондонского клуба, в случае с трансфером Мудрика просто красиво развели, используя интерес “Арсенала”. Посмотрите на трансферную политику “Челси” в этом сезоне. Кроме недоумения, она ничего не вызывает. Сейчас для футбольных дельцов Боэли — как горячий пирожок!» — это уже цитата Игоря Корнеева из недавнего интервью «СЭ».

Максимально удобное объяснение, в котором, помимо прочего, сквозит и такой посыл: футбол — это такая особая сфера деятельности, понять сакральные таинства которой дано не каждому, а только избранным.

Но действительно ли все так просто и Боэли — заокеанский дурачок, которого доят ушлые дельцы, а он ничего не понимает? Или не все так однозначно и можно поискать еще версии?

Новый способ взлома ФФП

О том, что Боэли и его окружение умнее, чем кажется консервативным экспертам, говорит, во-первых, история с контрактами новичков «Челси». Со всеми пришедшими в январе игроками синие заключали необычно долгие по футбольным меркам соглашения: с Михаилом Мудриком и Энцо Фернандесом — на восемь с половиной лет, с Бенуа Бадиашилем, Норди Мадуэке, Андреем Сантосом и Мало Густо — на семь с половиной лет, с Давидом Фофана — на шесть с половиной лет плюс один. Когда летом длительный договор — на семь лет — выписали Весли Фофана, это казалось странным, но сейчас очевидно, что это не случайность, а система.

Одно из ее преимуществ, как уже отмечалось — она позволяет обходить ограничения ФФП. Как известно, футбольная бухгалтерия устроена сложнее, чем кажется. Если максимально коротко и упрощенно: то, что «Челси» потратил в январе на новичков 329,5 миллиона евро, вовсе на значит, что он все эти деньги тут же перевел контрагентам. По сути, он взял игроков в рассрочку. Дело в том, что в финансовых документах расходы на трансфер равномерно распределяются на срок действия контракта игрока — то, что называется амортизацией. Соответственно, 121 миллион евро за Энцо Фернандеса делятся на восемь с половиной лет, и в нынешнем финансовом году расходы на его трансфер составят 7,1 миллиона евро, в следующем — 14,2 миллиона и так далее.

При этом если кого-то из них продадут за хорошие деньги, то по бумагам «Челси» вполне может оказаться в плюсе — ведь сумма исходящего трансфера вписывается в отчетность целиком. То есть если, например, синие через три с половиной года продадут Фернандеса, скажем, за 70 миллионов, то по документам окажется не на 51 миллион в минусе, а на 20 миллионов в плюсе.

Такая схема позволяла клубам годами обходить ФФП. The Guardian пишет, что чиновники из УЕФА переполошились и намерены устранить уязвимость, которую вскрыл «Челси» — в Ньоне хотят начиная с ближайшего лета ввести правило, что амортизацию нельзя будет размазывать на срок более пяти лет. Но закон обратной силы не имеет — сделки синих будут в силе, а вот другие клубы этот трюк уже не провернут.

Кроме того, «Челси» выписывает своим новичкам довольно адекватные зарплаты. Согласно данным ресурса Capology, самый звездный новичок синих — аргентинец Фернандес — будет получать 180 тысяч фунтов в неделю. Это — шестой показатель в команде. Оклад Мудрика — скромные 100 тысяч фунтов в неделю, и это 19-й показатель. Зарплата Бадиашиля — и вовсе 90 тысяч в неделю.

Для сравнения: самый высокооплачиваемый игрок «Челси» — это Рахим Стерлинг (325 тысяч в неделю), далее идут Калиду Кулибали (295 тысяч) и Нголо Канте (290 тысяч). Лидеры в АПЛ в целом — Кевин Де Брейне (400 тысяч), Давид де Хеа и Эрлинг Холанн (по 375 тысяч), а также Мо Салах и Джейдон Санчо (по 350 тысяч).

Такие оклады (даже с учетом различных премий и подписных бонусов) делают стоимость трансферов чуть более адекватной.

По примеру НХЛ и НБА

Фишка с длительностью контрактов и невысокие зарплаты — это важная деталь, показывающая, что Боэли — далеко не глупый денежный мешок. Но это все же деталь: в конце концов, странно выставлять дурачком успешного бизнесмена, который свое состояние сделал, не сидя на нефтегазовой трубе, а основная специализация — это инвестиции. И он не новичок в спортивном бизнесе: Боэли — совладелец бейсбольных «Лос-Анджелес Доджерс» и баскетбольных «Лос-Анджелес Лейкерс».

И в том числе на основании последнего можно предположить, что, как кажется, свой проект в клубе владелец «Челси» выстраивает по североамериканским лекалам. Которые Боэли, во-первых, неплохо знает, а во-вторых, которые однозначно успешны.

То, что сейчас делали синие, — это же, по сути, набор талантливых ребят на драфте, только вместо выменяных ранее драфт-пиков — миллионные трансферы. Все новички лондонцев, взятые зимой, молоды — от 18 до 22 лет. Это же касается и защитника Весли Фофана, купленного в конце августа, — ему 21 год.

Длинные контракты — это не только способ обойти ФФП, но и решение проблем с продлением соглашений игроков и их возможным выходом на рынок свободных агентов. На ближайшие годы этот вопрос закрыт. Те же Фернандес или Мудрик по своему потенциалу — вполне себе франчайз-игроки на десятилетие.

То есть сейчас «Челси» выглядит как клуб НХЛ или НБА после завершения периода перестройки — есть много талантливых перспективных игроков (не забываем про еще далеко не старых Кая Хаверца, Мэйсона Маунта и Риза Джеймса). Следующий шаг — стать командой-контендером. Затем брать титулы, а при совсем удачном раскладе стать династией.

Из плюсов: нет жесткого потолка зарплат и примерно таких же возможностей у еще двух десятков команд, что делает пресловутое чемпионское окно почти неограниченным.

Минусы: если теория хотя бы отчасти верна, то сейчас это смотрится как чистое безумие. С другой стороны, наблюдать за этим чрезвычайно увлекательно. Столь же увлекательно, как и смотреть за тем, как европейские традиционалисты и консерваторы, а также пиджаки из УЕФА и ФИФА будут с этим взаимодействовать. И если у Боэли получится сломать существующую и уже изрядно подгнившую матрицу, то для футбола как для индустрии это будет как минимум неплохо.