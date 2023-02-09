Источник: «Реал» предложит «Зениту» € 40 млн за Роберта Ренана

Согласно сведениям источника, «Реал» сделает предложение по Ренану после клубного чемпионата мира.

Напомним, «Зенит» приобрёл права на Роберта Ренана в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023. Ранее молодой игрок выступал лишь за «Коринтианс». В 13 матчах за бразильскую команду защитник отдал одну результативную передачу и заработал две жёлтые карточки. Ренан играет на позиции центрального защитника.