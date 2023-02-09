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14:34 (мск), источник: Sports.Ru

У Месси 4 из 10 от L"Équipe после вылета «ПСЖ» от «Марселя» в Кубке. У Неймара 3 балла — худшая оценка в матче

Французская газета L'Équipe оценила игроков «ПСЖ» после матча с «Марселем».

ПСЖ
МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Вчера «ПСЖ» уступил «Марселю» со счетом 1:2 и выбыл из Кубка Франции на стадии ⅛ финала. Лучшую оценку в «ПСЖ» получил вратарь Джанлуиджи Доннарумма — 7 баллов из 10.

По 5 баллов у защитников Нуну Мендеша и Маркиньоса, а также у полузащитников Данилу Перейры и Марко Верратти.

По 4 балла получили защитники Ашраф Хакими и Серхио Рамос, забивший единственный гол «ПСЖ» в этом матче, а также полузащитник Фабиан Руис и нападающий Лионель Месси.

По 3 балла получили нападающий Неймар и полузащитник Витинья — это худшие оценки среди всех участников матча.

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