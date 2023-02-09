Бывший игрок «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» умер в возрасте 63 лет
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Бывший футболист сборной Испании Маркос Алонсо Пенья умер в возрасте 63 лет, сообщается на странице Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Бывший футболист сборной Испании Маркос Алонсо Пенья умер в возрасте 63 лет, сообщается на странице Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
«RFEF сожалеет об уходе Маркоса Алонсо, который 22 раза выходил на поле в матчах за сборную. Сердечно обнимаем его семью и друзей в это трудное время. Мир футбола всегда будет помнить вас за все хорошее, что вы привнесли в наш спорт», — говорится в сообщении.
Маркос Алонсо Пенья выступал за испанские «Расинг», «Реал», «Барселону», «Атлетико» и «Логроньес», в составе сборной Испании он стал серебряным призером чемпионата Европы 1984 года. В качестве тренера возглавлял ряд клубов, среди которых были «Реал», «Севилья» и «Атлетико».
32-летний сын Маркоса Алонсо Пеньи сейчас выступает за испанскую «Барселону». Маркос Алонсо Мендоса является победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы с английским «Челси».