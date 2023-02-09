Бывший игрок «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» умер в возрасте 63 лет

«RFEF сожалеет об уходе Маркоса Алонсо, который 22 раза выходил на поле в матчах за сборную. Сердечно обнимаем его семью и друзей в это трудное время. Мир футбола всегда будет помнить вас за все хорошее, что вы привнесли в наш спорт», — говорится в сообщении.