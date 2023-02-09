Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.02
Салернитана
Ювентус
03
Футбол. Зарубежный
8.02
Манчестер Юнайтед
Лидс
22
Футбол. Зарубежный
10.02
Шальке-04
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
10.02
Милан
Торино
Футбол. Зарубежный
10.02
Ницца
Аяччо
Футбол. Зарубежный
10.02
Кадис
Жирона
Все события
14:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший игрок «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» умер в возрасте 63 лет

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Бывший футболист сборной Испании Маркос Алонсо Пенья умер в возрасте 63 лет, сообщается на странице Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Барселона
Реал
АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Барселона»

«RFEF сожалеет об уходе Маркоса Алонсо, который 22 раза выходил на поле в матчах за сборную. Сердечно обнимаем его семью и друзей в это трудное время. Мир футбола всегда будет помнить вас за все хорошее, что вы привнесли в наш спорт», — говорится в сообщении.

Маркос Алонсо Пенья выступал за испанские «Расинг», «Реал», «Барселону», «Атлетико» и «Логроньес», в составе сборной Испании он стал серебряным призером чемпионата Европы 1984 года. В качестве тренера возглавлял ряд клубов, среди которых были «Реал», «Севилья» и «Атлетико».

32-летний сын Маркоса Алонсо Пеньи сейчас выступает за испанскую «Барселону». Маркос Алонсо Мендоса является победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы с английским «Челси».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад набросился на докладчика ООН из-за поддержки России. Что она сказала?
'Кем мне быть, если не русской?' Интервью самой крутой фигуристки Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь