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18:35 (мск), источник: Sport24

Клубы потратили в зимнее трансферное окно рекордные $1,57 млрд

Футбольные клубы потратили в зимнее трансферное окно 1,57 миллиарда долларов на трансферы. Об этом сообщает на сайте ФИФА.

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Это рекордная сумма трат в одно трансферное окно. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2018 года и составлял 1,3 млрд.

В январе 2023-го в общей сложности клубы поменяли 4387 игроков. В отчете ФИФА говорится, что по сравнению с зимой 2022 года число трансферов увеличилось на 14,4%, а стоимость сделок выросла на 49,4%.

Лидерами по трансферным тратам стали английские клубы, заплатившие за футболистов 898,6 млн долларов. Второе место заняли клубы из Франции (131,9 млн), третьими стал немецкие команды (85,8 млн).

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