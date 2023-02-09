Клубы потратили в зимнее трансферное окно рекордные $1,57 млрд

Это рекордная сумма трат в одно трансферное окно. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2018 года и составлял 1,3 млрд.

В январе 2023-го в общей сложности клубы поменяли 4387 игроков. В отчете ФИФА говорится, что по сравнению с зимой 2022 года число трансферов увеличилось на 14,4%, а стоимость сделок выросла на 49,4%.

Лидерами по трансферным тратам стали английские клубы, заплатившие за футболистов 898,6 млн долларов. Второе место заняли клубы из Франции (131,9 млн), третьими стал немецкие команды (85,8 млн).