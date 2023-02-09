«Астана» подпишет левого вингера и защитника до закрытия трансферного окна
Столичная «Астана» ведет поиски атакующего полузащитника и центрального защитника, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Столичная «Астана» ведет поиски атакующего полузащитника и центрального защитника, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Клуб ведет переговоры с игроками, способными закрыть позицию левого вингера после ухода лучшего бомбардира КПЛ-2022 Педру Эуженио.
Известно, что потенциальные кандидаты выступают в европейских чемпионатах.
Также «Астана» планирует подписать центрального защитника после ухода в аренду молодого Талгата Кусяпова. Воспитанник актауского футбола будет выступать в родном «Каспии».
Ранее стало известно о грандиозных планах клуба по существенному улучшению инфраструктуры. Летом текущего года «Астана» выступит в квалификации Лиги чемпионов.