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19:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» подпишет левого вингера и защитника до закрытия трансферного окна

Столичная «Астана» ведет поиски атакующего полузащитника и центрального защитника, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ФК "Астана"

Клуб ведет переговоры с игроками, способными закрыть позицию левого вингера после ухода лучшего бомбардира КПЛ-2022 Педру Эуженио.

Известно, что потенциальные кандидаты выступают в европейских чемпионатах.

Также «Астана» планирует подписать центрального защитника после ухода в аренду молодого Талгата Кусяпова. Воспитанник актауского футбола будет выступать в родном «Каспии».

Ранее стало известно о грандиозных планах клуба по существенному улучшению инфраструктуры. Летом текущего года «Астана» выступит в квалификации Лиги чемпионов.

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