«Астана» подпишет левого вингера и защитника до закрытия трансферного окна

Клуб ведет переговоры с игроками, способными закрыть позицию левого вингера после ухода лучшего бомбардира КПЛ-2022 Педру Эуженио.

Известно, что потенциальные кандидаты выступают в европейских чемпионатах.

Также «Астана» планирует подписать центрального защитника после ухода в аренду молодого Талгата Кусяпова. Воспитанник актауского футбола будет выступать в родном «Каспии».