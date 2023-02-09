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20:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» одержал победу над клубом из Украины

ФК «Тобол» одержал победу в контрольном матче в рамках учебно-тренировочных сборов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол Кс
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Источник: ФК "Тобол"

Костанайский клуб проводит УТС в Турции, где провел встречу с представителем чемпионата Украины — «Александрией» из одноименного города.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу казахстанской команды. Автором единственного гола на 79-й минуте стал Бекзат Ермекбаев.

Напомним, что по итогам КПЛ-2022 «Тобол» занял третье место. «Александрия» же в текущем чемпионате Украины идет на пятом месте из 16 команд.

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