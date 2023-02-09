«Тобол» одержал победу над клубом из Украины

Источник: ФК "Тобол"

Костанайский клуб проводит УТС в Турции, где провел встречу с представителем чемпионата Украины — «Александрией» из одноименного города.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу казахстанской команды. Автором единственного гола на 79-й минуте стал Бекзат Ермекбаев.