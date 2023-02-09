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9 февраля, источник: Спорт-Экспресс

«Хатайспор» снялся с чемпионата Турции после землетрясения в стране

Глава Турецкой футбольной федерации (TFF) Мехмет Бююкекши сообщил, что «Хатайспор» снялся с чемпионата Турции после землетрясения в стране.

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«Мы решили начать наши матчи с 3—4 марта. “Хатайспор” отправил нам письмо сегодня. В нем говорится, что клуб не будет играть свои матчи в этом сезоне. “Газиантеп” также хочет сняться с чемпионата. Мы планируем продолжить турнир с 17 командами, при условии, что названные ранее клубы сохранят свои права», — приводит слова Бююкекши TRT Spor.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, оно стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.

По последним данным, число погибших превысило 16 тысяч человек, общее число пострадавщих — более 66 тысяч людей.

Землетрясение на юго-востоке Турции
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