«Хатайспор» снялся с чемпионата Турции после землетрясения в стране
Глава Турецкой футбольной федерации (TFF) Мехмет Бююкекши сообщил, что «Хатайспор» снялся с чемпионата Турции после землетрясения в стране.
Глава Турецкой футбольной федерации (TFF) Мехмет Бююкекши сообщил, что «Хатайспор» снялся с чемпионата Турции после землетрясения в стране.
«Мы решили начать наши матчи с
В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, оно стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.
По последним данным, число погибших превысило 16 тысяч человек, общее число пострадавщих — более 66 тысяч людей.