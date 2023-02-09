«Хатайспор» снялся с чемпионата Турции после землетрясения в стране

«Мы решили начать наши матчи с 3—4 марта . “Хатайспор” отправил нам письмо сегодня. В нем говорится, что клуб не будет играть свои матчи в этом сезоне. “Газиантеп” также хочет сняться с чемпионата. Мы планируем продолжить турнир с 17 командами, при условии, что названные ранее клубы сохранят свои права», — приводит слова Бююкекши TRT Spor.