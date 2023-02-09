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9 февраля, источник: Sport24

Футболист «Арсенала» Эдегор: Леонид Слуцкий был потрясающим

Полузащитник и капитан английского «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал о работе под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.

Арсенал
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Эдегор выступал за нидерландский «Витесс» Слуцкого в сезоне-2018/2019.

«В “Витессе” я познакомился с тренером Леонидом Слуцким. Он был потрясающим. Он верил в мои способности, но не требовал каждый раз быть волшебным. Он улучшил мои навыки принятия решений и командной работы. Вскоре я стал принимать более сложные решения на поле», — заявил Эдегор в интервью The Player’s Tribune.

В нынешнем сезоне 24-летний Мартин Эдегор провел за «Арсенал» 26 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 60 миллионов евро.

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