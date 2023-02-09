Футболист «Арсенала» Эдегор: Леонид Слуцкий был потрясающим

«В “Витессе” я познакомился с тренером Леонидом Слуцким. Он был потрясающим. Он верил в мои способности, но не требовал каждый раз быть волшебным. Он улучшил мои навыки принятия решений и командной работы. Вскоре я стал принимать более сложные решения на поле», — заявил Эдегор в интервью The Player’s Tribune.