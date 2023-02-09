ФК «Астана» планирует построить базу и крытый футбольный манеж
Столичная «Астана» рассматривает возможность строительства базы для команд, а также крытого футбольного манежа, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Столичная «Астана» рассматривает возможность строительства базы для команд, а также крытого футбольного манежа, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В настоящее время есть несколько вариантов расположения объектов — на левом берегу Астаны. В скором времени клуб планирует определиться с местом строительства базы и манежа.
Крытый футбольный манеж даст возможность тренироваться круглогодично не только основной команде, но и молодежной, а также воспитанникам футбольного центра.
Что касается базы, то собственного офиса у клуба, существующего с 2009 года, до сих пор нет. «Астана» арендует офис на левом берегу города, а ранее базировалась на правом.
Напомним, по итогам КПЛ-2022 команда заняла первое место и будущим летом представит страну в квалификации Лиги чемпионов.