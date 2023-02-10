Игорь Ледяхов: Тедеско будет очень тяжело работать в сборной Бельгии

«Мне всё равно, что Тедеско будет работать тренером сборной Бельгии. Видимо, руководство национальной команды Бельгии считает, что Тедеско — это тот тренер, который нужен сборной этой страны. Прежде всего, Доменико показал результат в Германии, выиграв с “Лейпцигом” кубок. В Европе не смотрят на тренеров, которые что-то выигрывают в нашем чемпионате. Мы варимся в своём соку. Тедеско взяли в сборную Бельгии только из-за работы в Германии.



Получится ли у Тедеско в сборной? Никто не знает. У бельгийцев сейчас смена поколений. Их сборная неудачно выступила на чемпионате мира. Очень сложно будет Тедеско. Посмотрим, как он справится», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».