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08:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Игорь Ледяхов: Тедеско будет очень тяжело работать в сборной Бельгии

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

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Источник: РИА "Новости"

«Мне всё равно, что Тедеско будет работать тренером сборной Бельгии. Видимо, руководство национальной команды Бельгии считает, что Тедеско — это тот тренер, который нужен сборной этой страны. Прежде всего, Доменико показал результат в Германии, выиграв с “Лейпцигом” кубок. В Европе не смотрят на тренеров, которые что-то выигрывают в нашем чемпионате. Мы варимся в своём соку. Тедеско взяли в сборную Бельгии только из-за работы в Германии.

Получится ли у Тедеско в сборной? Никто не знает. У бельгийцев сейчас смена поколений. Их сборная неудачно выступила на чемпионате мира. Очень сложно будет Тедеско. Посмотрим, как он справится», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

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