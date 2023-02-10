«Реал» и «Барселона» не будут участвовать в собраниях ла лиги по ТВ-правам из-за Суперлиги

Он сделал это при поддержке других клубов и по рекомендации консалтинговой компании KPMG, которая представила прогноз влияния Суперлиги Европы.

Согласно экспертизе, проект Суперлиги нанесет серьезный ущерб стоимости телевизионных прав клубов ла лиги, не участвующих в Суперлиге: обесценит стоимость ТВ-прав на 10 процентов внутри Испании и на 25 процентов на международном уровне.