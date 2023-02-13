«Ливерпуль» — «Эвертон»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

10-я команда Англии играет с 18-й. Удивительно, но речь о легендарном дерби Ливерпуля между одноименным клубом и «Эвертоном». И «Ливерпуль», и «Эвертон» проводят худший для себя сезон за многие десятилетия. Но, разумеется, на поле будет огонь, потому что и «красные», и «синие» изо всех сил пытаются преодолеть кризис.

В «Ливерпуле» по-прежнему верят в магию Юргена Клоппа: немецкий тренер добился слишком многого, чтобы расставаться с ним, как только у команды пошла черная полоса. В «Эвертоне» наоборот особенно не стали церемониться с Фрэнком Лэмпардом, хотя он не виноват, что руководство клуба вообще никак не усилило состав в минувшее трансферное окно несмотря на обещания это сделать. Зато пришедший ему на смену Шон Дайч начал с места в карьер, одержав сенсационную победу над лидером чемпионата Арсеналом со счетом 1:0. Тем интереснее, каким выйдет второй матч под руководством легенды «Бернли». Спасать свои клубы от вылета он умеет.

«Ливерпуль» в минувшем туре провел, пожалуй, худший матч в сезоне, по всем статьям уступив совсем даже не грозному нынче «Вулверхэмптону» — 0:3, и ниже падать уже некуда. В последних четырех матчах АПЛ у стагнирующего гранда английского футбола 0 побед и 1 забитый мяч.

На что ставить

Выбрать ставку на такой матч довольно трудно. Несмотря на жуткую форму «Ливерпуль» по-прежнему явный фаворит в дерби. Коэффициент на его успех не очень высокий, и в то же время нельзя недооценивать масштаб проблем, которые пока безуспешно пытается решить Клопп. Победа «Эвертона» над «Арсеналом» не была делом случая: команда Дайча действительно здорово сыграла на контратаках, Онана и Дукуре зацементировали центр поля, и хозяева «Гудисон Парк» превзошли «канониров» по xG. Если получится так же действовать против «Ливерпуля», победа «ирисок» не станет сенсацией.

Можно предположить, что, если «Ливерпуль» наконец-то сумеет одержать победу, дастся она «красным» невероятным напряжением сил и уверенной не будет. Но коэффициенты на победу «Эвертона» с положительной форой тоже совсем не радуют. Остается констатировать, что конца кризиса «Ливерпуля» пока не видно, и взять двойной шанс «Эвертона» (то есть победа гостей «Энфилда» или ничья). На сайте и в приложении БК Olimpbet такая ставка предложена с коэффициентом 2.24.

Еще один неплохой вариант — вспомнить, что мерсисайдские дерби обычно проходят в вязкой борьбе и редко бывают результативными. На тотал голов меньше 2.5 можно поставить с коэффициентом 2.15.

Игорь Борунов

ООО «БК “Олимп” ОГРН 1127747004648, www.olimp.bet 18+