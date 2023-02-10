Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Аяччо
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Жирона
Футбол. Зарубежный
11.02
Вест Хэм Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
11.02
Эмполи
Специя
Все события
19:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стала известна тройка претендентов на звание футболиста года

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Аргентинец Лионель Месси, а также французы Карим Бензема и Килиан Мбаппе номинированы на награду лучшему игроку 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на сайте организации.

Наверх
Источник: Социальные сети ПСЖ

Месси в 2022 году впервые в карьере стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком турнира в Катаре. В финале команда Аргентины обыграла в серии пенальти французов, в составе которых хет-триком отметился Мбаппе. Француз с восемью голами стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. Месси и Мбаппе являются одноклубниками по французскому «Пари Сен-Жермен», вместе они выиграли чемпионат и Суперкубок Франции.

Бензема пропустил мировое первенство в Катаре из-за травмы, но в составе мадридского «Реала» стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, чемпионата и Суперкубка Испании, а также выиграл «Золотой мяч».

Победитель будет объявлен 27 февраля на церемонии в Париже.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад набросился на докладчика ООН из-за поддержки России. Что она сказала?
'Кем мне быть, если не русской?' Интервью самой крутой фигуристки Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
15Криштиану Роналду в новом клубе
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь