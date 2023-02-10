Стала известна тройка претендентов на звание футболиста года

Месси в 2022 году впервые в карьере стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком турнира в Катаре. В финале команда Аргентины обыграла в серии пенальти французов, в составе которых хет-триком отметился Мбаппе. Француз с восемью голами стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. Месси и Мбаппе являются одноклубниками по французскому «Пари Сен-Жермен», вместе они выиграли чемпионат и Суперкубок Франции.