«Актобе» официально представил новичка из Бразилии
Футбольный клуб «Актобе» объявил о переходе бразильского нападающего Элдера Сантаны, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Футбольный клуб «Актобе» объявил о переходе бразильского нападающего Элдера Сантаны, сообщает корреспондент Vesti.kz.
29-летний форвард прибыл из португальского клуба «Жил Висенте». На родине защищал цвета клубов «Атлетико Минейро», «Ред Булл Брагантино» и «Ботафаго».
Ранее «красно-белые» подписали защитника Даниила Пенчикова из клуба РПЛ, а еще отказались от брата известных футболистов и пригласили хавбека сборной Уганды.
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