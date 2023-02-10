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19:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» официально представил новичка из Бразилии

Футбольный клуб «Актобе» объявил о переходе бразильского нападающего Элдера Сантаны, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ojogo.pt

29-летний форвард прибыл из португальского клуба «Жил Висенте». На родине защищал цвета клубов «Атлетико Минейро», «Ред Булл Брагантино» и «Ботафаго».

Ранее «красно-белые» подписали защитника Даниила Пенчикова из клуба РПЛ, а еще отказались от брата известных футболистов и пригласили хавбека сборной Уганды.

Первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4—5 марта. «Актобе» стартует на выезде матчем с «Жетысу».

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