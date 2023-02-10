«Актобе» официально представил новичка из Бразилии

29-летний форвард прибыл из португальского клуба «Жил Висенте». На родине защищал цвета клубов «Атлетико Минейро», «Ред Булл Брагантино» и «Ботафаго».

Ранее «красно-белые» подписали защитника Даниила Пенчикова из клуба РПЛ, а еще отказались от брата известных футболистов и пригласили хавбека сборной Уганды.