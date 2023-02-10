СМИ: Абрамович может купить клуб в Бразилии

Отмечается, что Абрамович является одним из российских бизнесменов, которые заинтересованы в покупке бразильских клубов из-за проблем с инвестициями в европейские команды. Одним из вариантов для Абрамовича является «Лондрина», выступающая во втором дивизионе. Кроме того, сообщается, что бизнесмен присматривается к «Атлетико Минейро» или «Сан-Паулу».

Абрамович был владельцем «Челси» с лета 2003 года. При нем лондонский клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии и трижды завоевал Кубок английской лиги, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В начале марта 2022 года Абрамович объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине. Сделка по передаче «Челси» из собственности Абрамовича консорциуму американца Тодда Боэли официально завершилась в конце мая.