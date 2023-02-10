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20:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Абрамович может купить клуб в Бразилии

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Бывший владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович может приобрести одну из бразильских команд, сообщает портал Fanaticos.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что Абрамович является одним из российских бизнесменов, которые заинтересованы в покупке бразильских клубов из-за проблем с инвестициями в европейские команды. Одним из вариантов для Абрамовича является «Лондрина», выступающая во втором дивизионе. Кроме того, сообщается, что бизнесмен присматривается к «Атлетико Минейро» или «Сан-Паулу».

Абрамович был владельцем «Челси» с лета 2003 года. При нем лондонский клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии и трижды завоевал Кубок английской лиги, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В начале марта 2022 года Абрамович объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине. Сделка по передаче «Челси» из собственности Абрамовича консорциуму американца Тодда Боэли официально завершилась в конце мая.

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