Конфликт ПСЖ с властями Парижа продолжается. Клуб ищет землю под новый стадион

Новые партнеры ПСЖ будут работать по разным направлениям. Американцы сосредоточатся на мероприятиях, которые можно было бы проводить на «Парк де Пренс». В то же время канадцы, как пишет издание L"Equipe, займутся поиском участка земли под строительство нового стадиона.

ПСЖ играет на «Парк де Пренс» с 1974 г. В 2013 г. город передал стадион в аренду клубу до 2043 г. Конфликт между ПСЖ и властями французской столицы перешел в публичное пространство в конце 2022 г. Клуб хотел бы увеличить вместимость стадиона с 48 000 до 60 000 зрителей и заплатить за это 500 млн евро. Единственное условие — получить арену в собственность за 40 млн евро. Мэр Парижа Анн Идальго отвечает, что «Парк де Пренс» не продается. «Стадион — исключительное наследие горожан», — написала она в январской колонке для издания Le Parisien.

Руководство ПСЖ не готово платить за «Парк де Пренс» больше, так как считает, что уже достаточно в нее вложило. Клуб занимался модернизацией арены к чемпионату Европы 2016 г., инвестировав в работы 75 млн евро.

Новой домашней ареной команды мог бы стать «Стад де Франс», располагающийся в Сен-Дени, пригороде Парижа. На этом стадионе вместимостью 80 000 зрителей проводит домашние матчи сборная Франции. «Стад де Франс» принадлежит консорциуму, связанному с правительством страны. Такая возможность рассматривалась, но теперь испанское издание As утверждает, что на данный момент этот вариант исключен ввиду его дороговизны (точные суммы не приводятся). При этом возможно возведение новой арены на месте ипподрома в Пуасси. Этот город с населением около 40 000 человек находится в 32 км от центра Парижа. Также в Пуасси в 2023 г. должен открыться новый тренировочный центр ПСЖ стоимостью 250−300 млн евро.

Компания Legends стала очевидным партнером для ПСЖ. Она управляет американскими стадионами SoFi в Арлингтоне и AT&T в Далласе, на которых проходят матчи Национальной футбольной лиги (НФЛ). Кроме того, она же помогала со строительством стадиона «Тоттенхэму» (арена в Лондоне была построена за 1 млрд фунтов и открылась в 2019 г), а также занимается разработкой генерального плана реконструкции «Олд Траффорд», на котором выступает «Манчестер Юнайтед».

Гранды испанского футбола, «Реал» и «Барселона», также связаны отношениями с Legends. Мадридский клуб в 2022 г. заключил с ней сделку по управлению стадионом «Сантьяго Бернабеу». Каталонцы же предоставили Legends права на продажу VIP-лож на арене «Камп Ноу». Наконец Legends помогали с проведением матча НФЛ на мюнхенской «Альянц Арене» в ноябре 2022 г.

ПСЖ необходимы заработки на стадионе, чтобы вписаться в нормы финансового фэйр-плей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В августе 2022 г. на клуб наложили штраф в размере 65 млн евро, из них 10 млн вычли немедленно, а оставшуюся часть заберут, если клуб и дальше не будет соблюдать правила. В январе аудиторская компания Football Benchmark опубликовала финансовый отчет, согласно которому траты ПСЖ на зарплаты в сезоне 2021/22 составили 728 млн евро, а чистый убыток — 369 млн евро. Первый показатель является рекордным, а второй — одним из худших в истории футбола.