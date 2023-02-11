Почеттино отказался возглавить «Лидс»

«Павлины» находятся в поиске нового главного тренера после увольнения Джесси Марша в понедельник.

С тех пор ряд специалистов связывали с возможным назначением в йоркширский клуб, в том числе Рауля («Кастилья»), Карлоса Корберана («Вест Бромвич»), Андони Ираолу («Райо Вальекано») и Арне Слота («Фейеноорд»).