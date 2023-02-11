Почеттино отказался возглавить «Лидс»
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино, как сообщается, отказался возглавить «Лидс».
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино, как сообщается, отказался возглавить «Лидс».
«Павлины» находятся в поиске нового главного тренера после увольнения Джесси Марша в понедельник.
С тех пор ряд специалистов связывали с возможным назначением в йоркширский клуб, в том числе Рауля («Кастилья»), Карлоса Корберана («Вест Бромвич»), Андони Ираолу («Райо Вальекано») и Арне Слота («Фейеноорд»).
По словам журналиста Клаудио Маури, Почеттино и бывший коуч «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо также отказались от возможности возглавить «Лидс».