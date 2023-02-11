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11:55 (мск), источник: Sport24

Почеттино отказался возглавить «Лидс»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино, как сообщается, отказался возглавить «Лидс».

ЛидсЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Павлины» находятся в поиске нового главного тренера после увольнения Джесси Марша в понедельник.

С тех пор ряд специалистов связывали с возможным назначением в йоркширский клуб, в том числе Рауля («Кастилья»), Карлоса Корберана («Вест Бромвич»), Андони Ираолу («Райо Вальекано») и Арне Слота («Фейеноорд»).

По словам журналиста Клаудио Маури, Почеттино и бывший коуч «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо также отказались от возможности возглавить «Лидс».

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