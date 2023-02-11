Главного неудачника финала ЧМ-2022 оценили в € 100 млн! Это он не забил на 123-й минуте

Рандаль Коло Муани приехал на ЧМ-2022 в Катар в статусе запасного (заменил травмированного Кристофера Нкунку) и выстрелил в полуфинале. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал 24-летнему форварду 90 минут в матче с Тунисом, но он, как и другие резервисты чемпионов мира, ничего не показал. Зато в ½ финала Коло Муани вышел на 79-й минуте и через несколько секунд забил второй гол в ворота Марокко, который окончательно добил команду-сенсацию Кубка мира.

Таким образом, нападающий «Айнтрахта» забил третий по скорости гол в истории чемпионатов мира для запасного. Он отличился спустя 44 секунды после выхода на поле. Быстрее забивали только уругваец Ричард Моралес — сборной Сенегала в 2002 году (16 секунд) и датчанин Эббе Санд — Нигерии в 1998-м (26 секунд).

Как Коло Муани мог стать «королём» сборной Франции

В финале с Аргентиной Дидье Дешам пошёл на риск и на 41-й минуте убрал с поля Оливье Жиру и Усмана Дембеле, выпустив вместо них Маркуса Тюрама и Коло Муани. Ставка на темнокожих игроков сработала — в общей сложности их вышло семь в составе «Ле Блё» — нападающий «Айнтрахта» заработал пенальти, с которого Килиан Мбаппе сократил счёт до минимума, а Маркус Тюрам ассистировал форварду «ПСЖ» при втором голе. Кроме того, Коло Муани забил свой удар с «точки» в серии пенальти, в отличие от Кингсли Комана и Орельена Тчуамени.

Но самый главный момент на чемпионате мира Рандаль запорол. На 120+3-й минуте при счёте 3:3 Коло Муани вышел один на один с Эмилиано Мартинесом и пробил в ногу вытянувшегося вратаря. Забей француз, у Аргентины просто не осталось бы времени вернуться в игру!

Я до сих пересматриваю этот момент, знаю его наизусть. Тогда сказал себе: «Рандаль, ты должен бить по воротам». Попытался пробить в ближний угол, но вратарь сделал отличный сейв. Такова судьба. Я проиграл эту дуэль. Думал о том, что у меня были другие варианты. Я мог отдать передачу на Килиана (Мбаппе. — Прим. «Чемпионата»), потому что он тоже находился в хорошей позиции, но я тогда не увидел его. Это потом, когда пересматриваешь видео, видишь, что существовали другие варианты — но уже слишком поздно, уже ничего нельзя сделать. У меня всё ещё ком в горле. Это останется со мной на всю жизнь. Рандаль Коло Муани нападающий сборной Франции

Коло Муани разрывает Бундеслигу. Теперь его хотят «Бавария» и два клуба АПЛ

Летом 2022 года Рандаль перешёл из «Нанта» в «Айнтрахт» свободным агентом и подписал пятилетний контракт. Во Франции нападающий провёл два хороших сезона, сыграл 87 матчей за клуб, забил 23 гола, сделал 16 результативных передач и стал обладателем Кубка страны. Его быстрому прогрессу способствовало доверие со стороны Кристиана Гуркюффа — со 2-го тура сезона-2020/2021 тренер доверил форварду место в старте и выпускал его, несмотря на то что первый гол Коло Муани забил лишь в шестом матче.

Сейчас в «Айнтрахте» у Коло Муани выдающиеся показатели: 12+13 по системе «гол+пас» в 27 матчах во всех турнирах, среди которых есть победные мячи в ворота «Марселя» и «Спортинга» в Лиге чемпионов. Благодаря ему немецкий клуб сыграет с «Наполи» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Кроме того, серебряный призёр ЧМ-2022 только в четырёх (!) матчах из 18 не совершал результативных действий в Бундеслиге и сейчас лучший по системе «гол+пас» и первый в списке ассистентов.

Неудивительно, что нападающим, чья трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в € 37 млн, заинтересовались «Бавария», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». По информации L'Équipe, «Айнтрахт» хотел выручить € 80 млн за француза, но на фоне его удачных выступлений задрал ценник до € 100 млн. Рандаль может уйти летом из клуба, если «орлы» не попадут в Лигу чемпионов. Сейчас «Айнтрахт» идёт на пятом месте в Бундеслиге. Месяц назад журналист Флориан Плеттенберг писал, что Коло Муани хочет перейти сначала в «Баварию» или «Боруссию» Дортмунд, а затем присоединиться к клубу из АПЛ.

Сейчас в топ-5 лучших бомбардиров Бундеслиги сразу три француза — Кристофер Нкунку (12), Маркус Тюрам (10) и Рандаль Коло Муани (9). Летом Нкунку перейдёт в «Челси», Тюрам — приоритетная цель «Атлетико». У Коло Муани вариантов больше — есть о чём подумать.