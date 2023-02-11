Гвардиола подозревает сговор в АПЛ против «Манчестер Сити»

«Другие клубы хотят наказания для “Сити”? Конечно, это АПЛ. Я не знаю почему. Вы должны спросить руководителей клубов, Даниэля Леви и других людей. Девять команд — “Бернли”, “Вулверхэмптон”, “Лестер”, “Ньюкасл”, “Тоттенхэм”, “Арсенал”, “Манчестер Юнайтед”, “Ливерпуль”, “Челси” не попали в Лигу чемпионов, поэтому они хотели получить эту путевку. Это не беспрецедентная история, это уже второй раз. Мы уже жили так 2−3 года назад. Вы обвиняете нас, но между словами других клубов и словами моих людей, я полагаюсь на слова своих людей», — цитирует Sky Sports Гвардиолу.



Ранее 52-летний специалист пообещал покинуть клуб, если узнает, что руководство «горожан» лгало ему, скрывая нарушения финансовых правил.



6 февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. В случае если вина будет признана, «Сити» грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.