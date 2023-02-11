У «Челси» худший трансферный баланс за последние 5 сезонов — минус 749 млн евро
CIES Football Observatory опубликовала рейтинг клубов с худшим трансферным балансом за последние годы.
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
CIES Football Observatory опубликовала рейтинг клубов с худшим трансферным балансом за последние годы.
Исследовательская группа сравнила трансферные доходы и расходы клубов за последние 5 сезонов. Худший результат показал «Челси», ушедший в минус на 749 миллионов евро.
В рейтинг попали 100 клубов с наибольшей общей суммой трансферных сделок — как покупок, так и продаж. В подсчетах учитывались бонусы, заложенные в цены трансферов.
Список 20 клубов с наибольшим чистым трансферным убытком выглядит следующим образом: