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17:50 (мск), источник: Sports.Ru

У «Челси» худший трансферный баланс за последние 5 сезонов — минус 749 млн евро

CIES Football Observatory опубликовала рейтинг клубов с худшим трансферным балансом за последние годы.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Исследовательская группа сравнила трансферные доходы и расходы клубов за последние 5 сезонов. Худший результат показал «Челси», ушедший в минус на 749 миллионов евро.

В рейтинг попали 100 клубов с наибольшей общей суммой трансферных сделок — как покупок, так и продаж. В подсчетах учитывались бонусы, заложенные в цены трансферов.

Список 20 клубов с наибольшим чистым трансферным убытком выглядит следующим образом:

  1. «Челси» (минус 749 млн евро);
  2. «Манчестер Юнайтед» (-670 млн);
  3. «Арсенал» (-544 млн);
  4. «Тоттенхэм» (-477 млн);
  5. «Вест Хэм» (-435 млн);
  6. «Ньюкасл» (-422 млн);
  7. «Астон Вилла» (-370 млн);
  8. «Вулверхэмптон» (-355 млн);
  9. «Ювентус» (-337 млн);
  10. «Ливерпуль» (-313 млн);
  11. «Фулхэм» (-271 млн);
  12. «Барселона» (-257 млн);
  13. «Ноттингем Форест» (-246 млн);
  14. «Лидс» (-242 млн);
  15. «Саутгемптон» (-237 млн);
  16. «Милан» (-227 млн);
  17. «Эвертон» (-219 млн);
  18. «ПСЖ» (-202 млн);
  19. «Марсель» (-192 млн);
  20. «Бавария» (-170 млн).

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