В «ПСЖ» вирусная инфекция. У игроков рвота, боли в животе и повышенная утомляемость

По информации источника, у нескольких игроков основного состава парижан утром 11 февраля было диагностировано заболевание кишечника. Симптомами вируса называются рвота, боли в животе и повышенная утомляемость. На текущий момент неизвестны масштабы заражений, но отмечается, что главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье может сделать несколько изменений в составе.

Следующий матч у «ПСЖ» уже сегодня, 11 февраля. Парижане на выезде сыграют с «Монако» в рамках встречи французской Лиги 1. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени. Из-за различных травм встречу пропускают несколько лидеров «ПСЖ», в том числе нападающие Лионель Месси и Килиан Мбаппе.