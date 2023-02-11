Клубы АПЛ выступили против присоединения к Суперлиге

По информации источника, сегодня в Лондоне прошло собрание представителей всех клубов английского чемпионата. Исполнительный директор лиги Ричард Мастерс кратко ознакомил их с деталями презентации нового проекта Суперлиги. Отмечается, что все 20 клубов АПЛ выразили нежелание присоединяться к турниру.

Напомним, ранее появилась информация, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят запуск Суперлиги с участием 60−80 клубов без постоянных членов, разделённой на несколько дивизионов. Сразу после этого генеральным директором Европейской Суперлиги Берндом Райхартом были опубликованы 10 принципов, на которых будет основан новый турнир.