Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Монако
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Альмерия
Бетис
12
Футбол. Зарубежный
перерыв
Арсенал
Брентфорд
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кристал Пэлас
Брайтон
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фулхэм
Ноттингем Форест
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
31
Футбол. Зарубежный
перерыв
Саутгемптон
Вулверхэмптон
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария
Бохум
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Штутгарт
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм
Байер
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Аугсбург
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер
Боруссия Д
01
Футбол. Зарубежный
20:00
Лечче
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Унион Б
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Мальорка
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Специя
22
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед
Челси
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Атлетик
Все события
18:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» и «Вест Хэм» поделили очки в матче 23-го тура АПЛ

Сегодня, 11 февраля, завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вест Хэм» принимал «Челси» в рамках лондонского дерби. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток главного арбитра Крэйга Поусона прозвучал в 15:30 мск.

Челси
Вест Хэм ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Челси» очень активно начал эту встречу, периодически угрожая воротам Лукаша Фабиански. На 16-й минуте их усилия привели к голу, когда после мягкого заброса от Энцо Фернандеса Жоау Феликс смог забить дебютный мяч за клуб. Но радость синих была недолгой, так как «молотобойцы» смогли отодвинуть игру от своих ворот, после чего сравняли счёт — на 28-й минуте после передачи Джаррода Боуэна крайний защитник Эмерсон огорчил свой бывший клуб, забив гол в пустой угол ворот.

Во втором тайме «Челси» пытался вырвать победу в этой встрече, но в итоге пропустил сам — после подачи штрафного Томаш Соучек затолкал мяч в ворота Кепы Аррисабалаги, но, на счастье «пенсионеров», арбитры отменили этот гол. В оставшиеся минуты команды выйти вперёд не смогли, и главный арбитр сигнализировал о ничейном исходе матча — 1:1.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкина не посмели не пустить в Канаду
Российский вратарь переписал историю НХЛ
Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь