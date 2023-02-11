«Челси» и «Вест Хэм» поделили очки в матче 23-го тура АПЛ

«Челси» очень активно начал эту встречу, периодически угрожая воротам Лукаша Фабиански. На 16-й минуте их усилия привели к голу, когда после мягкого заброса от Энцо Фернандеса Жоау Феликс смог забить дебютный мяч за клуб. Но радость синих была недолгой, так как «молотобойцы» смогли отодвинуть игру от своих ворот, после чего сравняли счёт — на 28-й минуте после передачи Джаррода Боуэна крайний защитник Эмерсон огорчил свой бывший клуб, забив гол в пустой угол ворот.