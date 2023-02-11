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21:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» разгромила «Бохум» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. «Бавария» разгромила «Бохум» в матче 20-го тура чемпионата Германии по футболу.

Бавария
БохумЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Томас Мюллер (41-я минута), Кингсли Коман (64) и Серж Гнабри (73, с пенальти).

«Бавария» продлила серию без поражений в Бундеслиге до 13 матчей подряд (4 ничьи, 9 побед) и лидирует в турнирной таблице, набрав 43 очка. В последний раз команда Юлиана Нагельсмана проиграла 17 сентября — в гостевом матче чемпионата Германии против «Аугсбурга» (0:1). «Бохум» с 19 очками идет на 15-й строчке. В следующем матче национального первенства мюнхенцы 18 февраля на выезде сыграют против дортмундской «Боруссии», команда Томаса Леча в тот же день примет «Фрайбург».

Результаты других матчей дня:

  • «Вердер» — «Боруссия» (Дортмунд) — 0:2;
  • «Майнц» — «Аусбург» — 3:1;
  • «Фрайбург» — «Штутгарт» — 2:1;
  • «Хоффенхайм» — «Байер» — 1:3.

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