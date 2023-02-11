«Бавария» разгромила «Бохум» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. «Бавария» разгромила «Бохум» в матче 20-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. «Бавария» разгромила «Бохум» в матче 20-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Томас Мюллер (41-я минута), Кингсли Коман (64) и Серж Гнабри (73, с пенальти).
«Бавария» продлила серию без поражений в Бундеслиге до 13 матчей подряд (4 ничьи, 9 побед) и лидирует в турнирной таблице, набрав 43 очка. В последний раз команда Юлиана Нагельсмана проиграла 17 сентября — в гостевом матче чемпионата Германии против «Аугсбурга» (0:1). «Бохум» с 19 очками идет на 15-й строчке. В следующем матче национального первенства мюнхенцы 18 февраля на выезде сыграют против дортмундской «Боруссии», команда Томаса Леча в тот же день примет «Фрайбург».
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