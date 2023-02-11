«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Лестеру», пропустив четыре мяча

«Лисы» неудачно начали эту встречу, пропустив гол уже на 14-й минуте — отличился полузащитник Родриго Бентанкур. Однако хозяева не опустили руки и через девять минут сравняли счёт благодаря голу Нампали Менди. Подопечные Брендана Роджерса не остановились и уже через две минуты забили ещё один гол — отличился Джеймс Мэддисон. На 45+4-й минуте Келечи Ихеаначо забил ещё один гол своей команды, укрепив её преимущество в этой встрече.