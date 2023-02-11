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21:09 (мск), источник: RT на русском

Гол Головина помог «Монако» обыграть ПСЖ в матче Лиги 1

«Монако» на своём поле нанёс поражение «Пари Сен-Жермен» в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу.

ПСЖ
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Филиппа Клемана.

В составе монегасков мячи забили Александр Головин (четвёртая минута), Виссам Бен-Йеддер (18-я, 45 + 2). В парижской команде отличился Уоррен Заир-Эмери (39-я).

«Монако» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице. ПСЖ (54) лидирует в чемпионате.

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3:1
Первый тайм: 3:1
ПСЖ
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