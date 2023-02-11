Гол Головина помог «Монако» обыграть ПСЖ в матче Лиги 1

Гол Головина помог «Монако» обыграть ПСЖ в матче Лиги 1

«Монако» на своём поле нанёс поражение «Пари Сен-Жермен» в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу.