Гол Головина помог «Монако» обыграть ПСЖ в матче Лиги 1
«Монако» на своём поле нанёс поражение «Пари Сен-Жермен» в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу.
ПСЖ
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
«Монако» на своём поле нанёс поражение «Пари Сен-Жермен» в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу.
Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Филиппа Клемана.
В составе монегасков мячи забили Александр Головин (четвёртая минута), Виссам Бен-Йеддер (18-я, 45 + 2). В парижской команде отличился Уоррен Заир-Эмери (39-я).
«Монако» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице. ПСЖ (54) лидирует в чемпионате.