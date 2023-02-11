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22:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Головин прокомментировал свой гол в победном матче «Монако» с «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе в матче с «ПСЖ» (3:1) в 23-м туре чемпионата Франции.

ПСЖ
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Источник: Reuters

«Конечно, приятно забить в ворота такого именитого клуба. Тем более на первых минутах. Это всегда придаёт дополнительную уверенность и позитивные эмоции. Но самое главное, что мы выиграли и набрали три очка.

Думаю, эта победа абсолютно по делу. Мы быстро повели, очень вовремя забили третий гол. Важно, что ушли на перерыв, имея преимущество в два мяча. Естественно, во втором тайме больше думали уже об обороне, прежде всего нужно было внимательно сыграть у своих ворот и сохранить разницу в счёте. Это удалось», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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3:1
Первый тайм: 3:1
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