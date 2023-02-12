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00:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира по футболу

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Испанский «Реал» обыграл саудовский «Аль-Хиляль» в финальном матче клубного чемпионата мира по футболу в Марокко.

Реал
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Рабате, завершилась со счетом 5:3 в пользу испанской команды. В составе победителей по два мяча забили Винисиус Жуниор (13-я и 69-я минуты) и Федерико Вальверде (18, 58), еще один гол на счету Карима Бензема (54). У клуба из Саудовской Аравии дубль оформил Лусиано Вьетто (63, 79), также отличился Мусса Марега (26).

«Реал» в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира (2014, 2016−2018, 2023). Команда является самой титулованной командой в истории турнира. «Аль-Хиляль» впервые сыграл в финале, ранее клуб дважды становился четвертым (2019, 2021).

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