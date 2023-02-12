«Реал» в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира по футболу

Встреча, прошедшая в Рабате, завершилась со счетом 5:3 в пользу испанской команды. В составе победителей по два мяча забили Винисиус Жуниор (13-я и 69-я минуты) и Федерико Вальверде (18, 58), еще один гол на счету Карима Бензема (54). У клуба из Саудовской Аравии дубль оформил Лусиано Вьетто (63, 79), также отличился Мусса Марега (26).