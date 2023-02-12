Юрген Клопп: если хотите критиковать, то критикуйте меня

«Я недоволен нашей ситуацией. Но то, как вы справляетесь с трудностями и как ведёте себя в проблемной ситуации, определяет, каким будет время после неё. Я несу ответственность за всё это. Если хотите критиковать, то критикуйте меня. Не ищите других людей», — приводит слова главного тренера «Ливерпуля» Sky Sports.
Напомним, команда Клоппа не побеждает в АПЛ уже на протяжении четырёх матчей. Сейчас «Ливерпуль» располагается на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. В текущем розыгрыше АПЛ красные набрали 29 очков в 20 встречах. В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Эвертоном». Матч начнётся завтра, 13 февраля, в 23:00 мск.