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14:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Карло Анчелотти: никуда не уйду из «Реала», пока меня не выгонят

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

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Источник: Reuters

Напомним, недавно появлялись сообщения о том, что итальянский специалист может возглавить сборную Бразилии.

«Я никуда отсюда не уйду, пока меня не выгонят», — приводит слова Анчелотти Marca.

Также Анчелотти высказался о результативности полузащитника Федерико Вальверде. Ранее стало известно, что ещё летом он сказал игроку, что порвёт тренерскую лицензию, если уругвайский хавбек не забьёт хотя бы 10 голов в этом сезоне.

«В конце концов, мне не придётся рвать свою лицензию, так как он уже добрался до отметки в 11 голов. Федерико пережил непростое время, и сейчас ему уже лучше. У него есть энергия, и, когда он в порядке, он многое нам даёт», — сказал Анчелотти.

В завершившемся вчера финальном матче клубного чемпионата мира «Реал» обыграл «Аль-Хиляль» со счётом 5:3. В составе «Реала» по дублю оформили Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде. Ещё один гол в свой актив записал Карим Бензема.

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