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14:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вратарь умер после отражения пенальти, сообщают СМИ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Вратарь бельгийского клуба «Винкель-Спорт» Арне Эспил скончался во время футбольного матча любительской лиги Бельгии, сообщает Nieuwsblad.

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Источник: Reuters

Аспилу было 25 лет, ему стало плохо после того, как он отразил пенальти. Футболисту оказывали помощь медработники на месте проведения матча, но спасти игрока не удалось — он скончался по дороге в больницу.

«Это катастрофа и шок для всех, Арне был в клубе всю свою жизнь, его очень любили. Он был удивительно отзывчивым парнем, всегда в хорошем настроении и готовым помочь. Это действительно сильный удар для нас. В первую очередь для его семьи, а также для всего нашего клуба», — сказал спортменеджер клуба Патрик Ротсарт.

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