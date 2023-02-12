Вратарь умер после отражения пенальти, сообщают СМИ

Аспилу было 25 лет, ему стало плохо после того, как он отразил пенальти. Футболисту оказывали помощь медработники на месте проведения матча, но спасти игрока не удалось — он скончался по дороге в больницу.

«Это катастрофа и шок для всех, Арне был в клубе всю свою жизнь, его очень любили. Он был удивительно отзывчивым парнем, всегда в хорошем настроении и готовым помочь. Это действительно сильный удар для нас. В первую очередь для его семьи, а также для всего нашего клуба», — сказал спортменеджер клуба Патрик Ротсарт.